Pričalo se da je omiljeni hrvatski nogometaš morao vratiti kockarski dug jugo-mafiji

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sjetiti se sjajnog nogometaša i velikog mangupa Vlade Kasala budi tolike memorije da se bojimo kako ih nećemo sve moći i nabrojati. Impulzivan, temperamentan često je ulazio u nevolje, ili su ga nevolje potražile same. No, unatoč svega, ostao je omiljen u društvu, kod prijatelj i u kolektivnoj memoriji nogometnih zaljubljenika. I on je tema našeg feljtona o legendama hrvatskog nogometa…

Zapravo se može reći da je i na terenu bio kao i u javnom životi. Oštar i beskompromisan. Ovako, bio je svestran obrambeni igrač, najčešće stoper, odličan u igri glavom.

Rođen je u Bugojnu 11. studenog 1962. godine. Igračku karijeru započeo u Olimpiji iz Osijeka. Ostaje u Osijeku i igra za Njega od 1983. do 1987. godine. U Dinamo dolazi 1987. godine zajedno s Mirkom Lulićem. Iz svoje karijere u dresu Dinama rado spominje pogodak protiv Hajduka 1988. godine. Igralo se pred prepunim Maksimirom, a on je u 44. minuti postigao pogodak glavom za 1:0. Utakmica je završila rezultatom 1:1. Izjednačujući gol za Hajduk postigao je Alen Bokšić.

Igrao i za reprezentaciju

Za Dinamo je odigrao ukupno 120 utakmica i postigao 17 zgoditaka, od toga 49 prvenstvenih s osam pogodaka. Godine 1989. odlazi u Njemačku i pristupa momčadi Nürberga zadržavši se dvije godine. Potom od 1991. do 1994. godine prelazi u Mainz gdje je završio igračku karijeru.

Kao nogometaš Dinama odigrao je jednu prijateljsku utakmicu za jugoslavensku reprezentaciju 28. kolovoza 1987. protiv Sovjetskog saveza (0:1), a kao nogometaš Nürberga za hrvatsku reprezentaciju odigrao je od 1990. godine prve dvije utakmice u novijoj povijesti reprezentacije. Igrao je 17. listopada 1990. godine u Zagrebu, u prvoj povijesnoj prijateljskoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije od uspostave neovisnosti protiv reprezentacije SAD-a, u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:1. Odigrao je još i sljedeću utakmicu reprezentacije, u pobjedi protiv Rumunjske (2:0) u Rijeci 22. prosinca 1990.

Nürnberg ga te davne jeseni 1990. godine nije želio pustiti na tu prvu utakmicu Hrvatske protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naime, Hrvatska nije bila priznata država, pa tako nije mogla biti niti članicom FIFA-e. U klubu su znali da ne mogu pokriti Kasalov odlazak osiguravajućom policom, pa su mu zabranili nastup pod prijetnjom financijske kazne od 25 tisuća njemčkih maraka. Kasalo je svejedno otišao i nastupio na utakmici.

Kockao je, ali nije namjerno zabijao autogolove

“Da je trebalo, platio bih i dvije stotine tisuće maraka. To je život. A život je sranje” izgovorio je Vlado Kasalo njemačkim novinarima. No, njegovo domoljublje došlo je još više do izražaja nešto kasnije. Naime, 1991. godine Vlado Kasalo napustio je Njemačku i otišao ratovati u Hrvatsku.









Prethodno je suspendiran i osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci zbog ilegalnog klađenja. Njegova dva sumnjiva autogola kojima je Nürnberg izgubio utakmice postala su vječna neraščišćena tema njemačke nogometne povijesti. O navodnom skandalu oko namjernog namještanja utakmica u Bundesligi, kada je u dvije utakmicae zaredom zabio dva autogola i pokrenuo sumnje da je na taj način morao vratiti kockarski dug jugo-mafiji, Kasalo je demantirao:

“Golove zabio jesam, kockao jesam, vozio bez dozvole jesam, ali namjerno zabijao autogolove nisam nikad”.









Bundesliga mu je bila san

Nakon godine dana izbivanja, ratovanja Kasalo se vratio u Njemačku te u dresu Mainza odigrao najbolje razdoblje svoje karijere.

I jednom zanimljivom razgovoru za njemački „Kicker„ opisivao je svoj život u Njemačkoj.

“Kada sam se vratio nedostajala mi je Njemačka. U početku mi je bilo teško jer nisam znao jezik, ali Bundesliga je bila moj dječački san. Iako sam 1989. imao predugovor s Romom, završio sam na kraju u Nürnbergu. Dobio sam dobar novac, kuću, lijepi automobil. Osjećao sam se kao kralj”.

Nogometni teren kao drugi dom

Sam je pričao da nije bio „dijete tuge„, na opasku novinara da su mu kockarnice bile drugi dom i da je volio popiti uzvratio je…

“Ne, drugi dom mi je bio nogometni teren. Tamo sam se dobro osjećao. Ali, jedno je sigurno: nisam bio tužan mališan. Živio sam buran život. Pitate me jesam li izgubio, potrošio dosta novca. Vjerojatno sam jedini čovjek koji je zaradio milijune, a u Hrvatsku se vratio s 50 tisuća maraka duga”.

Kada su ga u Zagrebu, kao neobično popularnog, posjećivali njemački novinari izlazili su naslovi poput: “Na audijenciji kod Kralja Zagreba”.

Želim isti takav auto

Ovako, još 1989. godine Vlado Kasalo je stigao na pregovore s Nürnbergovim predsjednikom Gerdom Schmelzerom. Preporučio ga je, glavom i bradom, Franz Beckenbauer, koji je te godine vodio Kasala u jednoj revijalnoj utakmici, kao izbornik selekcije Svijeta:

“Možete ga uzeti naslijepo„. poručio je predsjedniku Nuernberga sam Beckenbauer. A znate li što je Kasalo tada rekao svom menedžeru?

“Tražim 30.000 maraka mjesečno i isti ovakav auto kakav vi vozite”, govorio je Kasalo odrješito Schmelzeru.

Popularan u gradu

Naposljetku, vrativši se u Zagreb Vlado Kasalo i dalje nije mogao suzbiti svoj temperament i način života. Bio je popularan u gradu, ali nevolje su ga malo-malo sustizale. Pa je tako 1995. godiine bio osumnjičen da je ispred OTV-a u Teslinoj ulici zajedno sa Zdravkom Mamićem napao policajca, a postupak je na koncu pao u zastaru. Nadalje, Kasalo je zbog svojih poznanstava s okrivljenicima svjedočio i u postupku protiv takozvane zločinačke organizacije u Remetincu, ali i u postupku za ubojstvo Vjeke Sliška.

Kasalo je svjedočio da ga je Sliško (ubijen 2001.) 1999. zajedno sa svojim ljudima pretukao u jednome klubu. U prosincu 2003. je pak završio u policiji jer je kod njega pronađen ilegalni pištolj te gram i pol kokaina, a posljednji od postupaka koji se protiv njega vodio bio je onaj za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Marku Velniću u Wellness klubu zagrebačkog hotela Sheraton u svibnju 2013., za što je pravomoćno oslobođen.

Bilo je i situacija kada se morao braniti oružjem. Tako je jednom na Slavonskoj aveniji na parkiralištu koje je oko dvadesetak metara udaljeno od terase ugostiteljskog objekta na kojoj se tada nalazilo više gostiju, nakon prethodne verbalne prepirke i naguravanja s trojicom muškarca u dobi od 59, 48 i 47 godina, Kasalo otišao s parkirališta kroz terasu ugostiteljskog objekta do susjednog parkirališta. Tamo je iz automobila uzeo automatsku pušku s kojom se vratio na parkiralište ugostiteljskog objekta gdje su bila trojica muškaraca te ispalio jedan hitac u zrak s ciljem zastrašivanja i udaljio se.

Potom je Kasalo tvrdio da su ga trojica muškaraca počela tući te da ima ozljede na rukama i nogama. Zato se zatrčao do auta, odakle je uzeo kalašnjikov i opalio metak u zrak kako bi oni prestali s napadom. Oružje je, tvrdi, kasnije s mosta bacio u Savu.

Kasnije je uspješno i predano radio s kadetima Dinama.

No, jedna pričam još iz vrijeme Jugoslavije posebno je interesantna. Da nije bilo Kasala nikad šuker ne bi osvanuo u Dinamu. U to vrijeme je Davor Šuker bio želja i drugih klubova, poput splitskog Hajduka i beogradskog Partizana. Velimir Zajec je jednom zorno objasnio:

“Htjeli su ga svi. Jer je bio pravi igrač. No, Vlado Kasalo, njegov Osječanin koji je već bio u Dinamu, puno nam je pomogao. Zamolio sam ga da malo lobira kod Davora i naša je financijska ponuda bila kvalitetna, kako za Osijek, tako i za njega. Doduše, ovdje smo u nekim stvarima napravili nekoliko pogrešaka jer svlačionica mora imati ravnotežu u prihodima. A Šuker je tada imao veće prihode od ostalih domaćih igrača. Tada se ponekad stvori neobična atmosfera, ali dobro, naši igrači koji su iznijeli sezonu, poput Bobana, Mladenovića, Peršona, Židana i Shale, nisu bili ljuti”.

I danas slovi kao legenda Dinama i pionir hrvatske reprezentacije.