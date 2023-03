PRIČA O ZASTAVI PODIGNULA UZBUNU, A ONDA PREOKRET! Svojatala se i Hrvatska, u Beogradu se plašili provokacija

Uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo kojem je dogodine domaćin Njemačka, u Mađarskoj je odjeknula informacija da će tamošnjim navijačima na tribine biti dozvoljeno unošenje zastava na kojima je državna tvorevina u granicama koje sežu izvan sadašnjeg mađarskog teritorija, između ostalog, i prema Hrvatskoj.

Informacije su podignule buru među mađarskim susjedima, o tome smo pisali, a nakon što se vijest raširila, srpski Sportal objavio je da se u ovoj priči dogodio preokret i da dozvole spornog prikaza Mađarske nema.

Kako piše sportska stranica Blica, isticanje zastave s državnom tvorevinom poznatom kao Velika Mađarska neće biti dozvoljeno, suprotno onome što se piše u Mađarskoj. Ako takvih zastava bude, slijedit će sankcije, i to bez ograda, dodaje Sportal.

Informacija o puštanju spornih zastava s mađarskim granicama koje sežu prema susjedstvu u Srbiji je odjeknula jer se poseže i prema njihovu teritoriju. Stvar je u Srbiji posebno osjetljiva s obzirom na to da su s Mađarima u istoj skupini u kvalifikacijama za Euro, a međusobni susreti dolaze na red u drugom dijelu godine.

Mađarska će 7. rujna gostovati u Beogradu, a da je bilo puštanja zastava s prikazom Velike Mađarske u rukama gostujućih navijača, moglo je doći i do nereda za vrijeme te utakmice.

“Kako Sportal saznaje, ove zastave neće biti dozvoljene i neće se smjeti vijoriti bilo gdje, osobito u Beogradu – u suprotnom, Mađarsku čeka kazna. Još ranije je donijeta ta odluka, a i dalje je na snazi. Svako isticanje ovakve zastave aktiviralo bi otvaranje disciplinskih postupaka”, tvrdi srpski portal, s informacijama koje se sukobljavaju s onima o kojima su pisali Mađari.

O ovoj situaciji oglasili su se i u Rumunjskoj, koja je također zainteresirana jer se na zastavama sa spornom državnom tvorevinom poseže i prema njihovu teritoriju. Rumunji tvrde da također imaju informaciju kako sporne zastave nisu dozvoljene na tribinama.

The Romanian Football Federation contradicts the Hungarian one and says that UEFA did not authorize the use of flags with Great Hungary pic.twitter.com/PqMOJhRzHy

— RoINTEL (@RoINTEL) March 22, 2023