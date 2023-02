PRGAVOG ĐOKOVIĆA NIKAD NISU PRIHVATILI! Evo zašto Srbin nikad nije bio omiljen na Zapadu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković je u siječnju za sobom ostavio još jedan izvrsni početak sezone, na što je već i naviknut s obzirom na to da je prije osam dana jubilarni 10. put slavio na Australian Openu i time uhvatio pravi zalet za nastavak godine. Srpski majstor s reketom ponovno je pokazao svoju igračku klasu, ali kao što se nerijetko zbiva s Đokovićem, ponovno su se oko njega zavrtjele i drugačije, manje lijepe priče, u situaciji u kojoj se u dijelu javnosti u zapadnim zemljama često zna naći ‘na tankom ledu’, opterećen nerazumijevanjem ili oštrim reakcijama na ono što radi.

Đokoviću ni snažni kritičari neće poreći njegovu igračku kvalitetu, uspjesi koje niže govore sami za sebe, ali unatoč tome, nema topline i raširenih ruku kakve su bile otvorene dok se gledalo prema Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu, najvećim rivalima srpskog teniskog asa u borbi za velike trofeje. Đoković je o takvom pristupu u kojem se ide na njega znao govoriti sam, to je često bila tema u obraćanjima njegova oca Srđana, a među ostalima, o tome da nije toplo prihvaćen u dijelu javnosti na zapadu su svoje dojmove približavala i dvojica hrvatskih teniskih velikana, Đokovićev trener Goran Ivanišević i legendarni Nikola Pilić, koji srpskom asu ostaje blizak nakon što ga je upoznao u ranim igračkim danima.

Preko dojma koji mu često nije sklon, dakako, Đokoviću nije lako prijeći. Pobjede i rekordi nastavljaju dolaziti, ali unatoč tome, napadi su i dalje tu, što se zbivalo i tijekom ovogodišnjeg Australian Opena, s udarcima koji su dolazili u tamošnjim medijima, ali i drugdje. Dio razloga u onome što se zbiva vjerojatno leži u tome što je Đoković igrač s europskog istoka, što je u svojim reakcijama na hladnoću prema srpskom teniskom asu često isticao njegov otac Srđan, a sličan stav imali su i Ivanišević i Pilić. Ipak, svojim ponašanjem kojim zna ‘iskliznuti iz tračnica’, na kritike često utječe i sam Đoković, privlačeći reakcije u kojima nema prihvaćanja kakvo bi bilo prikladno za takvu igračku veličinu.





Ponekad bez kontrole

Đoković se za vrijeme Australian Opena uspio nositi sa svim izazovima, a kao što često s njime bude slučaj, dio tih izazova bile su i situacije s izbijanjem emocija na površinu na terenu. Često se događa da sve izmakne kontroli, čime Đoković zna naštetiti samom sebi i nepotrebno se uvesti u komplikacije usred meča. Pritom na meti nerijetko ima svoj igrački ‘boks’ ili Ivaniševića koji trenerski vodi glavnu riječ, a ruši i sliku o samom sebi, dajući svima koji ga ne vole novi materijal za napade.

U usporedbi sa slikom kakvu su godinama u profesionalnim vodama ostavljali Federer i Nadal, Đokovićeva je drugačija, s karakterom koji je lako ‘zapaljiv’. Posljedice ostaju, preko toga nije lako prijeći jer s time dolazi i negativni publicitet – kakav bi se teško mogao spojiti s igračem koji je po svojim rekordima i igračkoj klasi apsolutni vrh.

Osjeća nepovjerenje

Barem dio neprihvaćanja bez obzira na sve uspjehe utječe na Đokovića, ako je suditi po njegovoj reakciji odmah nakon završetka Australian Opena, kada je otkrio da će svoju dušu olakšati za sve što ima za reći, vjerojatno misleći na kritike da je za vrijeme pohoda do naslova u Melbourne Parku prenaglašavao vlastite probleme s ozljedom. Takva priča o pretjeranom naglašavanju vlastitih problema također ga prati već dugo, još otkako je kao mlad igrač znao tražiti medicinski ‘time-out’ ili predavati mečeve zbog problema s disanjem, što mu se jednom prilikom dogodilo i u Umagu, 2006. godine u finalu Croatia Opena protiv Stana Wawrinke.

Ono što je Đoković tada prolazio također je bilo na meti kritičara, a dok je išao prema 10. naslovu na Australian Openu i nakon završetka tog puta, ponovno su počeli dolaziti napadi koji su se usmjeravali na njegovo tjelesno stanje i navodno preuveličavanje problema, što je, primjerice, u svojoj reakciji nedavno istaknuo Francuz Enzo Couacaud, koji je u meču drugog kola jedini ‘otkinuo’ srpskom majstoru set na njegovu putu do novog trofeja u Melbourne Parku.

To ne može Rafael Nadal, ne ide ni Kylianu Mbappeu na nogometnim terenima, ali Đoković uspijeva pobjeđivati i igrati odlično unatoč teškoj ozljedi – bio je argument francuskog tenisača u njegovu napadu u smjeru srpskog teniskog asa, u pogledu jednog sumnjičavca koji nije bio usamljen.

Priča o tome da svojim tjelesnim stanjem voli skrenuti pozornost na sebe sada ponovno prati Đokovića, ali u tome ipak nije usamljen s obzirom na to da se puno priča i govori i o tjelesnim problemima Rafaela Nadala, njegovog rivala na vrhu vječne ljestvice vlasnika naslova u muškoj konkurenciji na Grand Slam turnirima. Ipak, tu je i još jedna priča povezana s Nadalom, ona u kojoj je u prvom planu Španjolčev veliki rivalitet s Rogerom Federerom koji se razvio ranije, dok je Đoković svojim dolaskom na scenu mnogim kritičarima teško mogao doći korak ispred druge dvojice velikana – koji su navijače osvojili već ranije.









Trud nije bio mali

Đoković je svoj pokušaj da se nametne i stekne veću naklonost gradio rezultatima, ali to nije bilo dosta, što pokazuje da je još uvijek nedovoljno univerzalno prihvaćen za takvog majstora na terenu. Srpski as pokušavao je i na druge načine, ponekad se možda i previše trudio da bude voljen, a za one kojima je to izgledalo ‘nategnuto’ ili umjetno, odgovor su bile nove kritike kojima se išlo u Đokovićevu smjeru.

Nije se bilo lako nametnuti kraj Federera i Nadala, druge dvojice voljenijih velikih asova s reketom, a ta hladnoća u dijelu teniske javnosti Đokovića prati i na početku godine u kojoj je izgledno da će samostalno postati rekorder u broju naslova na Grand Slam turnirima u konkurenciji tenisača. S obzirom na igrački nalet 35-godišnjeg Beograđanina koji ne usporava, Nadal će to teško moći pratiti.

Izgledno je da će Đoković tu biti pobjednik, ali onu pobjedu u kojoj će uspjeti otupiti oštricu svojih kritičara koji ne posustaju s napadima – to će ipak ostvariti puno teže.