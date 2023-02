‘PREŽIVIO SAM INFARKT, DOKTOR MI JE REKAO DA NEĆU VIŠE IGRATI’: Bivši Dinamovac pričao o najtežim trenutcima karijere

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Imao je Dinamo veliki broj talenata. Neki od njih su uspjeli, neki od njih su donijeli krive odluke, a neke je zdravlje zaustavilo da pokažu puni potencijal.

Jedan od njih je i Marko Đira. Iako su mu samo 23 godine, raskinuo je ugovor sa Dinamom i potpisao za rodni Šibenik. Od Dinama se oprostio riječima: “Iako sam Dalmatinac, za Dinamo sam živio.”

Trebao je biti novi Ademi, ali zdravlje mu nikad nije to dopustilo. “Ne znam kako ćete vi više igrati nogomet” rekao mu je doktor u bolnici nakon infarkata kojeg je doživio.





Teški dani

“Ležim u bolnici, nije mi do ničega. Bolove sam osjetio u abdomenu, šest dana nisam spavao. I dolazi mi osoblje, čitaju nalaze i kažu mi tu rečenicu. Svijet mi se srušio isti tren” govori za Germanijak novi igrač Šibenika.

Kod Nenada Bjelice je igrao odlično, nastupio je i u Ligi prvaka, ali zdravlje nije dalo više: “Rekli su mi da sam imao crijevni i bubrežni infarkt. Da mi otkazuju bubrezi. Htjeli su mi raditi biopsiju, ali on mi je rekao da je to zadnja opcija. Rekao mi je da na svoju odgovornost izađem iz bolnice i dođem kod njega u Split. Bio sam tamo, brinuo se o meni, izliječio me i evo me ponovno na terenu.”

“Svašta sam prošao i nemam riječi s kojima bih se zahvalio doktoru Tocilju i obitelji koja je bila uz mene. Nakon svega ovoga vjerujem da nakon kiše dolazi sunce. Čeka nas borba, ali kada je bilo drugačije? Bit će sve OK” rekao je Đira za kraj pun optimizma. Kako i ne bi, tek su mu 23.