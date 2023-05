‘MA PREVARILA ME JE VEĆ PRVE BRAČNE NOĆI’! Poznati sportaš razotkrio nevjernicu: ‘Se**ali su se tijekom cijelog našeg braka’!

Brak između poznatih UFC boraca Tima Elliotta i Gine Mazany, koji su se zaručili na ljeto 2020. godine, trebao je biti spoj dva slična svijeta, no ispostavilo se da tome baš i nije bilo tako.

Naime, ogorčeni Elliott tvrdi kako ga je njegova, sada već bivša supruga, varala tijekom cijelog braka s njegovim prijateljem Kivinom Croom, čak i na bračnu noć.

Naime, Tim je naveo kako se Gina nije vratila s njim nakon vjenčanja zbog ‘prijatelja izvan države’, dok je borac svoju kćer iz prvog braka odveo kući na spavanje.

UFC flyweight competitor Tim Elliott claims that his ex-wife Gina Mazany cheated on him throughout their marriage, including on the night of their nuptials, with his friend and colleague Kevin Croom.

Elliott posted a photo of Mazany reciting hishttps://t.co/fFZWX9brxA pic.twitter.com/xu819DTk9s

— MaxitNews Nigeria (@maxitnewsng) May 15, 2023