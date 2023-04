PREVARENA SUPRUGA JAVNO OSTAVILA NOGOMETNU ZVIJEZDU! Na društvenoj mreži napisala: ‘Poklanjam ti ga…’

Svijet nogometa već odavno je postao ulaznica za život među bogatima i slavnima, a pojavom interneta javna izloženost skandalima postala je lako dostupna i uobičajena svakodnevica.

Ipak jedan klub ima nadimak Bavarski Hollywood, to je Bayern iz Munchena, u kojem ne prođe niti dan, a da se ne dogodi nešto što baš nije uobičajeno.

Tako smo kroz ovu sezonu pratili rat Naglesmana s Neuerom i Tapalovićem pa dolazak Tuchela i odlazak Naglesmana, uz praćenje njegove popratne afere s novinarkom, a za svo to vrijeme Bayern je ispustio prvo mjesto u Bundesligi i igrači mu se tuku po svlačionicama.

