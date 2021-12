PRERANI ODLAZAK OVA DVA SPORTAŠA SHRVAO JE HRVATE: Tuga i bol po cijeloj Hrvatskoj, a pamtit će se

Autor: Andrija Kačić Karlin

I nama što volimo sport, njegove aktere, oni koji su imali glavne uloge u nezaboravnim partijama i uspjesima ova odlazeća 2021. godine teško nam je pala. Da, da, bilo je uspjeha, ali smrti naših najvećih sportaša koje su se zbile u 2021. godine ostavlja nam gorak i trpak osjećaj u našim dušama. Nema ih više, a kao da su s nama tu, i kao da će biti zauvijek.

Ove godine ostali smo bez dva vrhunska hrvatska sportaša. I to je na svoj način obilježilo ovu godinu Ostali smo bez nogometaša i trenera, velikog Zlatka Kranjčara, te rukometaša i trenera, naravno isto velikog, Zlatka Saračevića. Bolesti koje su ih dohvatile su bile jače, a nas su ostavili u šoku i tuzi. Red je da ih se iznova prisjetimo. Oni jednostavno ne smiju biti zaboravljeni.

Zato ćemo se poslužiti našim sjećanjem, zgodama iz sportskog života ovih velikana. S kojima smo se družili i odmah im moramo reći. S vama nam je i život i naš posao bio ljepši, ma prekrasan. I jako nam nedostajete. Teško nam je bez vas. Neka vam je laka naša hrvatska zemlja.

Kranjčar i Saračević iznenada umrli

Smijeh i radost što su širili u druženju s ljudima, ne samo u svojim vrhunskim sportskim partijama ili u trenažnom procesu, najljepša je uspomena na ove hrvatske sportske gorostase…

“Za nikaj na svetu ja menjal ja menjal te ne bi!”, pjevao je tada, te 2006. godine Zlatko Kranjčar u vlaku iz Fulde za Berlin. Bio je Cico izbornik hrvatske nogometne reprezentacije koja je otvarala svjetsku smotru te godine u Njemačkoj utakmicom protiv velikog Brazila. Reprezentacija je putovala vlakom na utakmicu jer je to bilo najpraktičnije u visokorazvijenoj Njemačkoj, a Zlatko Kranjčar znao je uživati u trenutku, okupio je članove stručnog stožera u vagon-restoranu, naslonio nas sve na šank i poveo pjesmu.

Bili su to divni trenuci sportskog ushita i prijateljstava, a Zlatko Kranjčar je bio baš takav tip, uživao je u životu, utakmici, trenutku. Drugi dan za vrijeme intoniranja himni prije utakmice Hrvatske i Brazila rasplakao se kao malo dijete. Lakonski je dva sata kasnije objašnjavao:

“Kaj ne bi plakal, pa to je bio povijesni trenutak, Hrvatska igra protiv Brazila, ja sam izbornik, a u momčadi je moj sin, suze su mi same potekle, suze radosnice!”









Zlatko Kranjčar je legenda Dinama, on je bio zaštitni znak Dinama sedamdesetih i ranih osamdesetih godina, pa klub je izrađivao lutkice s njegovim imenom. Raskošno talentiran mladić, pristojan i fin, bio je zaštitni znak i Zagreba tog vremena. Bio je fenomenalan nogometaš, strijelac, asistent, dribler, sve je to činio neviđenom lakoćom. Publika ga je obožavala. Jedan je od najzaslužnijih za osvajanje naslova prvaka 1982.godine, makar je prvi dio prvenstva proveo u uniformi tadašnje JNA. Kada se vratio u momčad bio je udarna špica i tada je počelo čuveno Dinamovo proljeće.

Kasnije je imao sjajnu karijeru u bečkom Rapidu gdje ga se također doživljava legendom, a kao trener odmah se dokazao osvajanjem naslova sa Zagrebom, Dinamom, a njegov razvojni put morao se nastaviti i u hrvatskoj reprezentaciji. I bio je divan izbornik, stvarao je poticajnu atmosferu gdje god bi se našao, a klupe ga je stajao neprolazak skupine na SP-u u Njemačkoj 2006. godine. Ta, Hrvatska je ipak nogometna velesila, to mu se nije moglo oprostiti. No, kako je bio drag i mio to mu nikad nitko nije zamjerio kako bi zamjerio ostalima. Bio je obožavan.

Njegov sin Niko koji je krenuo njegovim nogometnim putom također je postao velik, svojom pristojnošću i finoćom. Ipak je to tatin odgoj, u jednom trenutku se našao i u Hajduku. Bio je i nositelj igre reprezentacije, stoički je izdržao skupa s ocem prozivke zašto je napustio tadašnji Dinamo. Bez da je itko od njih rekao ružnu riječ za one koji bi ih uvrijedili. Takvi su Kranjčari, džentlmeni do bola.









Autor ovoga teksta sjeća ga se od prvih trenutaka, kada je 1974. godine kao pričuva koja je ušla na derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru pogodila vratnicu u zadnjoj minuti. Bio je to udarac s 30 metara koji je trebao anulirati Hajdukovu 0-1 pobjedu, lopta se zabila u spoj grede i vratnice. Sjeća se i zadnjeg trenutka, prije nekoliko dana kada nam je komentirao Dinamov prolaz protiv Krasnodara. Već nam se tiho žalio na svoje zdravstveno stanje, ali je gledao svoj Dinamo i uživao u predstavama plave momčadi.

Idemo dalje, 17. listopada 1990. godine hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu, protiv Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Dan nakon svečanog otvaranja spomenika Bana Jelačića na središnjem zagrebačkom i hrvatskom trgu, u sklopu proslave tih dana, odigrana je i utakmica hrvatske momčadi protiv Amerikanaca.

Čak su i ulaznica i plakat te utakmice bili su u znaku spomenika koji se tih dana nanovo postavljao na dotadašnji Trg Republike. Ulaznice je dizajnirao Vjekoslav Šutej, kao i dres s crveno-bijelim kvadratićima, što će uskoro, s modifikacijama, postati službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije

Sve je ostalo znano, Hrvatska je pobijedila s 2-1 pogocima Asanovića i Cvjetkovića, kapetan reprezentacije bio je Zlatko Kranjčar. Potom je došla uspješna hrvatska nogometna povijest…

“Ovo je veličanstveno. Presretan sam zbog poziva u reprezentaciju Hrvatske. Odlično smo igrali, jaki smo. Pazite sad, ja sam uvjeren da će međunarodna nogometna organizacija priznati Hrvatsku i da je ova utakmica početak ostvarenja tog cilja. Mi ćemo biti jaka i uspješna reprezentacija, osvajat ćemo medalje na svjetskim prvenstvima. Kada nam se pridruže i ostali naši mladi igrači, kada Hrvatska zaživi, vidjet ćete što će Hrvatska raditi na svjetskim prvenstvima, bit će pri vrhu svjetskog nogometa!”

Da, tada je to Kranjčar rekao. Zlatko Kranjčar, prorok. 1998. Hrvatska je uzela broncu na SP-u, a 2016. otišla je korak dalje u Rusiji i vratila se sa srebrom.

Ne treba ni spominjati kako je u mnogim medijima bivše države Kranjčar zbog te izjave bio prikazan kao klaun i šarlatan. A bio je stopostotno u pravu.

Cico Kranjčar bio je magnet za ljude dobre volje, prijatelje, nogometne pristalice. On je bio kotač zamašnjak mnogih pozitivnih pojava u hrvatskom nogometu i njegov odlazak potresti će mnoge, kao i autora ovog teksta koji je toliko surađivao s njima. I što može reći pisac nego zaključiti oproštaj s dragim nogometašem i trenerom s Cicinom poznatom:”Za nikaj na svetu ja menjal te ne bi”…

A kako zaboraviti dragog nam „Sarača”, tog rukometnog genijalca, dobrog čovjeka, inspirativnog lika koji je otišao tako brzo, nenadano, jednostavno je odletio iz naših života. Srce, to veliko srce nije izdržalo

Nakon derbija između Podravke Vegete i Lokomotive, prestalo je kucati srce Zlatka Saračevića. Trener Podravke Vegete preminuo je nakon što su ga liječnici na hitnom bolničkom odjelu 40-ak minuta pokušavali reanimirati. Osoblje Opće bolnice ‘Dr. Tomislav Bardek’ nažalost nije uspjelo te nas je napustila ikona hrvatskog sporta.

Zlatko Saračević je nakon te utakmice bio u dobrom raspoloženju, nakon važne pobjede njegove ekipe i tik do naslova osvajanja novog naslova prvaka Hrvatske. Ipak, nekoliko minuta kasnije stvari su pošle po zlu.

Zlatko je poslije utakmice napustio dvoranu te osobnim automobilom se zaputio odvesti kući trenericu vratarki Barbaru Stančin. Na stajanju kod semafora iznenada mu je pozlilo te je Barbara odmah pozvala hitnu pomoć koja je stigla vrlo brzo. Sumnjalo se na srčani udar, a liječnici su mu dugo pružali pomoć, ali ga nisu uspjeli spasiti.

Hrvatski rukomet izgubio je velikana, legendarnog desnog vanjskog. Uspjeh po kojem ćemo ga vječno pamtiti bilo je osvajanje zlatne olimpijske medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

Prvi hrvatski olimpijski pobjednici, naši rukometaši iz Atlante 1996. godine vječno su u hrvatskoj kolektivnoj memoriji i smrt koja kosi ovu nevjerojatno dragu družinu pogađa nas iz sve snage. Kao da nam otkida dijelove radosne duše, čini nas zatečenima i nepovjerljivima.

Nagla smrt Zlatka Saračevića, davno prije njegovog suigrača Iztoka Puca i izbornika Velimira Kljaića – kob je koja nas podsjeća na prolaznost života, ali i na ponos i davnu sreću koju smo zbog tih dragih likova svjedočili.

Davne 1996. godine u Atlanti hrvatski sportaši ispisali su povijest popevši se na postolje s najsjajnijim odličjima. Atlanta će ostati upisana zlatnim slovima u hrvatskoj povijesti rukometa kao i generacija koja se te godine našla na Olimpijskim igrama. A sve je bilo tako iznenađujuće u toj Atlanti, kao i odlasci aktera tog senzacionalnog rezultata.

Zašto kažemo da se taj trijumf dogodio kao sveopće iznenađenje? Samo dva mjeseca prije ta ista momčad na Europskom prvenstvu 1996. u Španjolskoj doživjela je krah, ispavši već u ranom stadiju prvenstva, a kao posljedica loših igara na europskoj smotri, pod pritiskom javnosti smijenjen je izbornik Abas Arslanagić. Koji je za svoju smjenu, dakako, optužio novinare, ne mizerne rezultate koje je imao, kasnije se vidjelo, s odličnom momčadi.

Reprezentaciju je navrat-nanos preuzeo Velimir Kljaić koji je u 38 dana te ‘zgubidane i luzere pretvorio u junake i prvake’, kako su pisale dva mjeseca kasnije hrvatske tiskovine.

Uvevši strog režim i radeći na voljnom elementu posrnulih sportaša, Kljaić je stvorio momčad koja je nosila sve pred sobom. Osvojeno je olimpijsko zlato, makar Hrvatsku prije olimpijskog turnira nitko i nije uzimao za ozbiljno jer krah na prethodnom prvenstvu Europe bio je toliko upečatljiv da nitko u snu nije mogao pretpostaviti ovakav rasplet, s Hrvatima na tronu!

Hrvatska je u finalu u dramatičnoj završnici sredila Švedsku s antologijskim partijama većina igrača. U igri Kljaićeve momčadi bila je nazočna dobra forma gotovo svih igrača, praktički u Kljaićevim postavama nije bilo neraspoloženih igrača. Ispalo je na kraju da je Hrvatska imala, kako to vole treneri reći, ‘širu klupu od švedske.’ Zanimljivo jest da je Švedska u natjecanju u skupini pobijedila Hrvatsku s 27:18, jer tada je Kljaić odmarao dobar dio igrača, a Šveđani su svoj optimizam u finalu temeljili zacijelo baš na toj utakmici.

Hrvatska zlatna medalja u rukometu i prvo olimpijsko zlato u hrvatskoj povijesti, bila je prvorazredno iznenađenje, ali i tek početak trijumfalnog niza hrvatskih rukometaša koji će isti pothvat ponoviti i na Igrama 2004. u Ateni.

Stoga, svaki put kada ćemo gledati hrvatske rukometaše uvijek ćemo se sjetiti rukometnog vizionara, hrvatskog viteza, Velimira Kljaića koji nas je učio, naučio kako pobjeđivati. Proslavljeni trener i pedagog Velimir Kljaić umro je 12. kolovoza 2010. godine! Kao i njegovih aduta, Iztoka Puca s kojim smo se oprostili 20. listopada 2011. godine. Sada oplakujemo Zlatka Saračevića. Netko gore voli olimpijske pobjednike i zove ih k sebi, ostavljajući nas neutješne i nesretne, ali sa spoznajom da su nam uljepšavali život, dajući nam osjećaj da svi skupa vrijedimo više nego što mislimo.

Upravo je takav bio Zlatko Saračević, zvijer na terenu, gospodin, džentlmen u stvarnom životu. Koliko je dobre volje, naklonosti, simpatije i druželjubivosti bilo u tom velikom čovjeku.

Sretna je s njim bila i ova naša mala sportska redakcija jer često je bio i naš gost-komentator. On nikad nikog nije odbio, kao što na terenu nikad nikome ništa nije dao.

On je rukomet živio, iako se naizgled sad čini da ga nije preživio to nije baš tako. On je rukomet nadživio. Iza sebe je ostavljao najveće vrijednosti, ljubav, poštovanje, dobru volju, prijateljstva, on je život živio punim plućima i svatko tko ga je mao priliku upoznati mogao je s njime postati bolji čovjek.

Za života je postao nezaboravan, teško se opraštamo od njega. U dubini naših osjećaja plamti onaj veliki osjećaj, lijepo ga je bilo imati za suvremenika i suradnika, neka mu je laka naša zemlja.