PRENAPUHANE BROJKE OKO ‘KLINCA’ IZ MALOG KLUBA: I Jović je obećavao čuda, pa je ispao ‘prijevara’ za 60 milijuna eura

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vrijede li usluge nekog čovjeka impresivnih 75 milijuna eura? Pogotovo u ova krizna vremena kada ne znamo što nosi sutra, kamoli prekosutra? Astronomske novčane svote koje se vrte u nogometu, pa i u ovoj pandemijskoj i neminovno poslovnoj krizi nas obične smrtnike ostavljaju bez daha…

Upravo je tako s izgleda predstojećim transferom sjajnog srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića iz Fioretine u Juventus. Torinski klub osjeća krizu, „šiša” ga milanski Inter. Nakon dugotrajne dominacije torinskih „zebri” i neminovne zarade u Juventusu sada traže formu za povratak na stare staze uspjeha. I našle su ga u zaista sjajnom napadaču Vlahoviću koji je u Fiorentini igrao poput nepokvarljivog stroja.

Po svemu sudeći, kako glase zadnje informacije, Juventus je spreman Fiorentini za odštetu dati golemih 75 milijuna eura. Odmah!

Prenapuhane brojke

I nemojte se čuditi, nije ta cijena došla s neba, nije izmišljena tek tako. Za Vlahovićem je golema potražnja, londonski klubovi Arsenal i Tottenham već dugo razgovaraju s Fiorentinom,time mu podižu cijenu i ovih konačnih 75 milijuna „eurića” samo je plod licitacije koja traje tjednima.

Neki bi rekli da je to zakon tržišta. I nije da nije. Svaka roba ima kupca, neka za cent, neka za 75 milijuna eura. Recimo to ovako, ako Juventus zaista s Vlahovićem prekine dominaciju eura biti će to izvanredna, fenomenalna investicija. No, kakoje i svako ulaganje i rizik, tako i tih 75 milijuna može biti uludo bačen novac u vjetar.

S druge strane, navijači Fiorentine ne podnose Juventus, ne mogu ga vidjeti ni nacrtanog. Baš kada su počeli suludo obožavati Vlahovića on im je, ipak svojom odlukom, odlepršao u Juventus. U Firenzi samo što nije na djelu građanska pobuna.

Navijači Fiorentine su izvjesili po gradu nekoliko uvredljivih transparenta na kojima su ispisivali razne prijetnje. Između ostalog, Vlahoviću su i opasno zaprijetili. Transparentom:

“Neće ti pomoći ni tjelohranitelj. Cigane, mrtav si”.









Tako je jasno, navijači priznaju samo emocije, za njih je tržište odvratno i gnjusno, te kad nikad neće u svom navijačkom zanosu moći misaono dokučiti.

No, ovim događajem došli smo po tko zna koji put do jednog te istog zaključka. U nogometu se vrti golem novac, industrija je to, legalna, ali unosna kao poput prodaje oružja, droge, ruda, prostitucije…

Dušan Vlahović je ove sezone postigao 20 golova u 24 nastupu u Seriji A, što ga čini zajedničkim najboljim strijelcem lige. Juventus drži da će s njim oplemeniti svoju igru koja zasad nije dovoljna da bude konkurent za naslov talijanskog prvaka,a tu su još i europska natjecanja u kojem Juventusa nema dugo među najboljima.

Opet, ljudi moji, 75 milijuna eura platiti samo jednog igrača? I oni koji će isplatiti novce i dalje su svjesni rizika…









Nije tako davna priča s jednim drugim srpskim igračem, Lukom Jovićem. Sjećate ga se, bio je i suigrač našeg Luke Modrića u Realu. I nije slučaj Jovića jedini u kojem je golema, nekoliko desetina milijuna eura investicija potrošena po ekonomskim mjerilima – bankrotirajuće.

Nakon što se Luka Jović već dokazao u Benfici i frankfurtskom Eintrachtu početkom lipnja 2019. godine kupio ga je Real za taa nevjerojatnih 60 milijuna eura. Nisu ga u Realu samo smele ozljede nego i očiti strah, trema i odgovornost i jedva je u prvoj sezoni odigrao petnaestak utakmica. U kojima je mahom bio osrednji ili loš. A kupljen je da bi bio prevaga. Nakon manje od dvije godine vraćen je u Eintracht, a u Madridu još nisu preboljeli ni novce ni nade položene u tog igrača.

Ima takvih slučajeva u suvremenom nogometu napretek. Pa je Betis platio Denilsona četrdesetak milijuna eura da bi trčkarao po terenu i samo da bi se svađao sa sucima. U sedam godina u Betisu, od kojih je sjednu sezonu bio na posudbi, Denilson je zabio 16 golova u 197 nastupa. Nakon toga je otišao u Bordeaux bez odštete i onda iz godine u godinu besplatno selio u Al-Nasr, FC Dallas, Palmeiras, Itumbiaru, vijetnamski Hai Phong i grčku Kavalu gdje je završio karijeru.

Malo prije smo spomenuli Inter. Oh da, i onje imao debelih promašaja. Ricarda Quaresmu su još 2008. godine platili 30 milijuna eura, bio je to novac s kojim ste mogli kupiti svemirski brod. Prije nego je došao u Inter u Portu je u 170 utakmica zabio 39 golova uz 49 asistencija. Inter ga je platio vrtoglavih 30 milijuna eura. Kakvog li promašaja! U sljedeće dvije sezone Quaresma je zabio samo jedan gol, a Interova ga je nakon dvije godine jedva prodao u Besiktas za nekih sedam milijuna eura.

Prije 20 godina Lazio je platio Mendietu iz Valencije nezamislivih 40 milijuna eura. Bio je to doslovce novac zapaljen u peći na drva. Mendieta u Laziju nije postojao. U tri godin eodigrao je 28 utakmice, nije zabio niti jedan gol, odradio je ugovor i bez centa odštete otišao u Middlesbrough. Baš kao i Ševčenko koji je iz Milana došao u Chelsea. To nije bio isti igrač ni čovjek. Plaćen je 50 milijuna eura a iz kluba je nakon tri godine otišao bez odštete.

To su u najkraćim crtama pričice o promašenim transferima, o milijardama eura. Je li netko spomenuo glad u svijetu?