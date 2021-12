PREMLATILI JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA SVIJETA: Šok na Otoku: ‘Napale su me čak četiri kukavice’

Autor: P.V.

Noćna mora, vjerojatno, za sve nogometaše. Dođeš doma, a tamo provalnici koji prijete tebi i tvojoj obitelji. Srećom, prošao je uz lakše ozljede…

Joao Cancelo sigurno neće po dobrom pamtiti posljednje dane 2021. godine. Poznatom 27-godišnjem nogometašu provalnici su upali u kuću, premlatili ga i pokrali!

Portugalac se tim povodom oglasio na svojem Instagramu.

Obitelj je dobro

“Nažalost, danas su me napale četiri kukavice koje su me ozlijedile i pokušale ozlijediti moju obitelj. Kada se pokušate suprotstaviti, onda se ovo dogodi. Uspjeli su ukrasti sav nakit i ostaviti me s licem u ovom stanju.”, piše i dodaje:

“Ne znam kako uopće postoje ljudi koji se tako ponašaju, a najvažnija stvar za mene je moja obitelj i srećom su oni u redu. Nakon svih prepreka koje sam prošao u životu, ovo je samo još jedna koju ću prijeći, snažan i jak, kao i uvijek”.

Javio se i njegov Manchester City koji je osudio napad i provalu u kući Joao Cancela.

“Šokirani smo i užasnuti zbog toga što su Joao Cancelo i njegova obitelj bili žrtva provale u njihovoj kući tijekom koje je Joao napadnut. Klub daje punu podršku Joau i njegovoj obitelji, a on pomaže policiji oko istrage”, napisali su iz Cityja.