PREMINUO VELIKI KOŠARKAŠ (32) U NAPONU SNAGE: Šok i nevjerica među obitelji i prijateljima

Svijet košarke ostao je bez jednog mladog igrača, reprezentativca Poljske u basketu tri na tri, playa Dawida Breka, koji je iznenada preminuo u 32 godini života, javljaju Poljski mediji.

Brek je bio kapetan košarkaškog kluba Enea Basket iz Poljske, koji se natječe u drugoj ligi, a nedavno je sa svojim suigračima proslavio povratak u prvu ligu.

Iznenadna smrt ostavila je u šoku njegovu obitelj i suigrače koji se opraštaju od Breka na društvenim mrežama.

Slomljena srca

“Naša košarkaška srca danas su se slomila. Izjavljujemo sućut obitelji našeg kapetana Dawida Breka”, napisali su iz njegovog kluba u priopćenju.

Brek je nastupao i za još nekoliko poljskih klubova, a bio je i reprezentativac Poljske u basketu 3×3, s kojim je 2017. godine igrao na FIBA svjetskom kupu.

The 3×3 family mourns one of his own, Polish 3×3 player and World Cup 2017 participant, Dawid Bręk.

Our condolences to his family and friends.

Rest in Peace Dawid. pic.twitter.com/YiJx0oHzTa









— FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 13, 2022