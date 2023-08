Preminuo talentirani sportaš (21): ‘Njegova hrabra bitka inspirirala je sve oko njega’

Tužna vijest dolazi nam sa sjeverno-američkog kontinenta, a gdje je mladi talentirani hokejaš, jedna od budućih zvijezda NHL-a, preminuo nakon velike, najvažnije životne borbe.

Naime, mladi hokejaš NHL momčadi Toronto Maple Leafs, Rus Rodjon Amirov, preminuo je godinu i pol nakon što mu je dijagnosticiran tumor na mozgu, objavila je agencija AFP.

Amirov je imao jedva 21 godinu, a zbog kemoterapije je propustio prošlu sezonu.

Toronto je odabrao Amirova kao ukupno 15. na draftu 2020, a zatim je potpisao trogodišnji ugovor s Maple Leafsima, te igrao za mladu momčad kluba, Toronto Marlies, za sezonu 2020./21.

Toronto Maple Leafs prospect Rodion Amirov has died less than 2 years since being diagnosed with a brain tumor at age 21, his agent says. https://t.co/5oMUgJSIR3

— NBC News (@NBCNews) August 15, 2023