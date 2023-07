Preminuo sportaš (33), ubio ga uteg: Htio je srušiti rekord i dignuti 210 kilograma, a onda se dogodila tragedija

Poznati fitness instruktor Justyn Vicky (33), preminuo je nakon stravične nesreće koja se dogodila kada je pokušao podići za sebe rekordnih 210 kilograma.

Britanski “Daily Mail” navodi da je Justyn Vicky bio bodibilder, nutricionist i osobni trener koji je imao preko 30.000 “sljedbenika” na Instagramu.

Hitno je prevezen u lokalnu bolnicu sa slomljenim vratom i kritičnim nagnječenjem vitalnih živaca povezanih sa srcem i plućima. Unatoč naporima liječnika, nakon operacije je preminuo.

“Justyn Vicky je bio dobra osoba, ljubazan i komunikativan. Uvijek je dijelio svoje znanje o teretani i savjetovao prijateljima da budu oprezni i da ne precjenjuju svoje mogućnosti tijekom treninga” rekao je jedan njegov prijatelj.

Fitness influencer Justyn Vicky, 33, is killed by a barbell while trying to squat 210kg in horror accident #210kg #accident https://t.co/zVjNWVTFYN

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) July 21, 2023