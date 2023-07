Preminuo reprezentativac (33), zemlja tuguje: ‘Mnogi su ga voljeli i bio je dio naše obitelji’

Tužna vijest dolazi nam s Otoka. Naime, Mike Hammond, reprezentativac Velike Britanije u hokeju na ledu, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći.

Taj je 33-godišnjak, kako prenose kanadski mediji, bio u Kanadi, zemlji u koju je došao kao dječak sa svojom obitelji, kada je u skopocjenom Porscheu izgubio kontrolu te sletio s ceste.

Prema izvještajima, automobil se zabio u drvo, a nesretni hokejaš poginuo je na licu mjesta. NIje poznato je li u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola. Policija i mrtvozornička služba još uvijek istražuju što je uzrokovalo sudar i Hammondovu nesretnu smrt.

Hokejaški savez Velike Britanije oglasio se povodom ove tragedije.

“Hokejaši Velike Britanije shrvani su objavom da je napadač Mike Hammond preminuo. Mike je bio cijenjeni suigrač iz Velike Britanije, voljeli su ga mnogi i bio je dio britanske obitelj”, objavili su.

.@TeamGBicehockey star Mike Hammond tragically passed away on Thursday evening.

Our thoughts and condolences are with his family, friends and fans. More: https://t.co/sU2NmhHt1S pic.twitter.com/a8xSL6uTMj

— IIHF (@IIHFHockey) July 20, 2023