PREMINUO POZNATI TRENER, A TEK JE SAZNAO DA JE BOLESTAN: ‘Nikad nećeš biti zaboravljen, Marinac!’

Tužna vijest dolazi nam iz nogometnog svijeta, jedno poznato ime iznenada je preminulo.

Kako to nekad biva, prije nekoliko mjeseci ništa nije ukazivalo na ovakav rasplet. A onda se iznenada razbolio. Gian Piero Ventrone, jedan od pomoćnika Antonija Contea u Tottenhamu, preminuo je od leukemije.

Taj 62-godišnjak saznao je za bolest prije nekoliko tjedana, a preminuo je u četvrtak.

U Italiji je dobio nadimak Marinac zbog svojih spartanskih metoda treninga.

Osam godina bio je kondicijski trener Juventusa, u razdoblju od 1994. do 1999. i od 2001. do 2004. godine, kada je Marcello Lippi sjedio na klupi torinskog kluba. Ondje je surađivao i s Conteom.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.

He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022