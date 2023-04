PREMINUO POZNATI SPORTAŠ, BIVŠI SVJETSKI PRVAK! U jednom trenutku su ga brutalno ponizili, a onda je dobio udarac od kojeg se nije oporavio

Otišao je jedan od onih malobrojnih koji su iskusili kako je to biti na krovu svijetu i to posebice u jednom takvom popularnom sportu.

Naime, čovjek koji je ostavio veliki trag u svijetu boksa, Ken Buchanan, po mnogima jedan od najboljih boksača svih vremena, preminuo je danas u 77. godini života.

Njegova karijera bila je iznimno bogata, jer Ken je u ring ušao čak 69 puta, te upisao 61 pobjedu, a 27 puta je protivnike dokrajčio nokautom.

Dakle, Ken je bio i svjetski prvak, a veliki uspjeh postigao je 1970. kada je pobijedio Ismaela Laganu. Spojio je WBA i WBC naslov sljedeće godine, pobjedom nad Rubenom Navarrom.

No, nažalost, onda je njegova karijera krenula nizbrdo. Prvo mu je oduzeta titula, a u meču protiv Roberta Durana dobio je nezgodan udarac koljenom u međunožje zbog čega je do kraja života imao problema s testisima te je ostao bez titule svjetskog prvaka na nesportski način.

It is with great sadness that we announce the passing of Lightweight World Champion and International Boxing Hall of Fame inductee, Ken Buchanan MBE.

Our deepest sympathies and sincere condolences go out to his loved ones at this time.

Rest in Peace, Champ. pic.twitter.com/aqoqljb1iH

— The Loneliest Sport (@LoneliestSport) April 1, 2023