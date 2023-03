PREMINUO POZNATI SPORTAŠ (37), ALI NIKOME NIJE JASNO KAKO! Jedna misterija totalno je sve šokirala, obitelj je neutješna

Tijelo bivšeg britanskog ragbijaša Bryn Hargreavesa pronađeno je više od godinu dana nakon što je nestao, potvrdila je njegova obitelj. Prijavljen je kao nestao u siječnju 2022. jer nije stigao na posao u Zapadnu Virginiju u SAD-u.

Njegov stariji brat Gareth Hargreaves objavio je smrt bivšeg igrača na Facebooku 14 mjeseci nakon što je posljednji put viđen. Iako je njegov nestanak pokrenuo veliku istragu uspjeha nije bilo.

“S nevjerojatnom tugom mogu potvrditi da smo nakon 14 mjeseci konačno pronašli Bryn. Još uvijek ne znamo uzrok smrti niti što se zapravo dogodilo 3.1.22. Hvala svima koji su pomogli u potrazi. Cijenili bismo malo prostora i obavijestit ćemo vas o daljnjim informacijama.”

Ragbijaš je nestao 16. siječnja prošle godine, a kada su policajci stigli u njegov stan u Morgantownu u Zapadnoj Virginiji, pronašli su otključana vrata, otvoren tuš i sve vrijedne stvari u stanu, stoga je postala sumnja da je možda otet.

The Rugby League community is saddened to learn of the passing of former player, Bryn Hargreaves.

Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/9wZjQoCbb9

— Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) March 20, 2023