PREMINUO POZNATI OLIMPIJAC (37): Na žalost nije pobijedio u najtežoj bitci

Tužna vijest potresla je Veliku Britaniju.

Adam Joseph Rosen, britanski sanjkaš, preminuo je u 37. godini života nakon teške borbe protiv raka. Natjecao se na Zimskim olimpijskim igrama, u Torinu 2006., Vancouveru 2010. i Pyeongchangu 2018.

Na Svjetskom kupu u sanjkanju sezone 2008/2009 je završio na šestom mjestu, što je najbolji nacionalni rezultat u tom natjecanju.

Mnogi su pogođeni Rosenovom smrti, a oglasili su se i Britanski sanjkaški savez te Britanski Olimpijski savez.

The British Olympic Association is saddened to hear three-time Olympic luger AJ Rosen has passed away at the age of 37.

— Team GB (@TeamGB) December 20, 2021