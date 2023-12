Preminuo poznati borac: Bilo mu je svega 29 godina, a svi sumnjaju u jedno

Turski boksak Cem Kilic koji se borio u super-srednjeteškoj kategoriji pronađen je mrtav u dobi od svega 29 godina. Boxing Scene piše kako se sumnja da je uzrok njegove smrti predoziranje opijatima.

Kilic je rođen u Njemačkoj, ali se kao tinejdžer preselio u Los Angeles kako bi napredovao u karijeri. Poznato je kako se posljednjih godina borio s problemima s ovisnošću.

Predsjednik Turskog boksačkog saveza Eyup Gozgec odao je počast preminulom borcu: “Upravo smo saznali tužnu vijest o našem preminulom borcu. Želim izraziti sućut njegovoj obitelji. Počivao u miru.’

Some sad news to bring you this morning…

Turkish super-middleweight Cem Kilic has sadly passed away at the age of 29 following a battle with mental health issues and substance addiction.

Our thoughts are with Cem’s family and close friends.

Rest in peace 🌹 pic.twitter.com/4gZUe8g3Cz









— IFL TV (@IFLTV) December 30, 2023