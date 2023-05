PREMINUO POPULARNI SPORTAŠ (33)! Šok za cijelu zemlju: ‘Šokirani smo ovom viješću, pa bio je tako voljen’

Tužne vijesti za svijet sporta dolaze nam iz ragbija, kada se doznalo kako je preminula međunarodna ragbi zvijezda Billy Guyton u 33. godini života.

Guyton je igrao zapaženu ulogu u novozelandskom ragbiju, u kojem je igrao za momčadi Blues, Crusaders i Hurricanes u Super Rugbyju.

Njegova je karijera nažalost prekinuta 2018. zbog simptoma potresa mozga, što je dovelo do njegovog prijevremenog umirovljenja. Nažalost, sada je potvrđeno da je Guyton preminuo, a još se ne zna uzrok smrti.

Potreseni prijatelji

Ragbi zajednicu na Novom Zelandu potresla je vijest o Guytonovoj iznenadnoj smrti u ponedjeljak. Tasman Rugby podijelio je vijest o Guytonovoj smrti putem objave na društvenim mrežama, izražavajući duboku tugu i izražavajući sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama.

“S velikom sam tugom čuti da je preminuo Billy Guyton. Billy je bio jako voljen član cijele naše ekipe Tasman Rugby Union i imao je pozitivan utjecaj na one s kojima je igrao i trenirao”, napisali su iz kluba i dodali kako je Billy Guyton je dao veliki doprinos razvoju ženskog ragbija u regiji Tasman.

“Šokirani smo i ožalošćeni tragičnom smrću Billyja Guytona. Bio je talentirani igrač ragbija, koji je upisao 24 nastupa za Bluese između 2016.-2017. Ne možemo zamisliti bol koju njegova obitelj i prijatelji osjećaju u ovom teškom trenutku. Svima koji su poznavali Billyja upućujemo naše iskreno suosjećanje”, napisali su iz Bluesa.

