PREMINUO NOGOMETAŠ (27) IZ MOSTARA, VELIKA TRAGEDIJA: ‘Nikad nećeš biti zaboravljen, legendo’

Tužne vijesti iz Mostara. Pronađen je mrtav nogometaš Zrinjskog, 27-godišnji Karim Gazzetta.

Strašna tragedija dogodila se u Hercegovini. U Ulici kneza Višeslava (Orka), gdje je inače i živio, pronađeno je beživotno tijelo nogometaša. Informaciju o ovom događaju za Hercegovina.info potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Na službenim stranicama HŠK Zrinjskog može se vidjeti kako je još jučer sa svojim suigračima proslavljao pobjedu u derbiju kola nad banjolučkim Borcem. Ovo je bila posljednja utakmica bh. Premijer lige za ovu godinu, a slijedila je višemjesečna pauza do veljače kad bi se prvenstvo trebalo regularno nastaviti.





Suigrači u šoku

Gazzetta je među ‘Plemiće’ službeno došao 14. srpnja ove godine iz švicarskog Xamaxa, a karijeru je započeo u matičnom Servetteu za koji je nastupao u više navrata.

Rano jutros na navedenoj lokaciji pripadnici Policijske uprave Mostar vršili su radnje očevida.

Sergej Jakirović, trener Zrinjskog, u više navrata je isticao kvalitete ovog ofenzivnog veznjaka i tvrdio da Zrinjski nema ovakvog igrača u momčadi.

Taj je 27-godišnjak muku mučio s ozljedama odmah pri dolasku pa se na njegov debi čekalo do sredine listopada gdje je imao dva zapažena nastupa protiv Leotara i Zvijezde u Kupu, no tad se opet ozlijedio i prema liječničkim prognozama bio je ‘aut’ do kraja godine.

“Nikad nećeš biti zaboravljen, legendo”, opraštaju se od njega na društvenim mrežama.

Neki bosansko-hercegovački mediji pišu da si je život oduzeo skokom s osmog kata stambene zgrade, istraga je u tijeku, u svakom slučaju tužne vijesti…