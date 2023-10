Preminuo nesretni hokejaš kojem je prerezan vrat na utakmici: Ljudi su padali u nesvijest

Nevjerojatno tužna vijest dolazi nam s Otoka. Adam Johnson, 29-godišnji hokejaš Nottingham Panthersa, hitno je prevezen u bolnicu nakon što je pretrpio užasnu, pokazalo se smrtnu ozljedu zbog koje je utakmica morala biti prekinuta, na kraju nije uspio preživjeti…

Ubrzo su potvrdili užasnu vijest.

“Adam je bio izvrstan hokejaš, ali i sjajan suigrač i nevjerojatna osoba pred kojom je bio čitav život”, poručili su i dodaju:

“U klubu će nam užasno nedostajati i nikada ga nećemo zaboraviti”.

Kako piše tabloid Daily Mail, Johnson je zadobio tešku ozljedu vrata u nesreći koja se dogodila na utakmici britanskog Challenge kupa, između britanskih prvoligaša Nottingham Panthersa i Sheffield Steelersa prošle večeri.

Johnson je pokušao otklizati natrag na teren nakon što ga je protivnik slučajno ozlijedio klizaljkom, ali se srušio prije nego što je uspio. Izazvalo je to panične scene dok su igrači i liječnici hitali pomoći ozlijeđenom igraču.

Former Penguin Nearly Dies On The Ice During Medical Emergency https://t.co/2ayrhC7Vq4

— Hockey Patrol (@HockeyPatrol) October 28, 2023