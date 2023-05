PREMINUO MLADI SPORTAŠ (29), NACIJA TUGUJE: Iza sebe je ostavio supruga i sinčića, a za sve je kriva jedna nesreća…

Svijet sporta izgubio je velike šampione. Felipe Colares brazilski majstor mješovitih borilačkih vještina, preminuo je na putu do bolnice od ozljeda koje je zadobio nakon udarca autobusa koji je na njega naletio dok se vraćao kući s treninga.

Brazilac je imao samo 29 godina. Do nesreće je došlo na ulici Rio de Janeira, a Colares je izdahnuo na putu prema bolnici Richa Faria od ozljeda koje je zadobio u nesreći. Iza sebe je ostavio suprugu i desetomjesečnog sina.

U svojoj MMA karijeri Colares je bio na omjeru od 12 pobjeda i četiri poraza. Sve poraze doživio je natječući se u u UFC-u, čiji je dio bio od 2019. do prošle godine. U UFC je stigao kao neporaženi prvak brazilske promocije.

U 84. godini života preminuo je jedan od najvećih skakača u dalje svih vremena. Ralph Boston je bio osvajač tri medalje na Olimpijskim igrama u karijeri, a najbolji uspjeh ostvario je u Rimu 1960. godine, kada je ponio zlato. Četiri godine kasnije u Tokiju, osvojio je srebrnu medalju, da bi 1968. godine u Mexico Cityu, osvojio broncu.

We have lost another member of the Fanatics Family, Sorry to hear about the Passing of Ralph Boston, premier athlete of the 1960s winning 3 Olympic medals in the long jump. He was also a fine sprinter, hurdler & even pole vaulted. RIP Ralph pic.twitter.com/FgKFyHXFxT

— Geric (@geric99018902) April 30, 2023