PREMINUO MLADI SPORTAŠ (19): ‘Dao sam sve od sebe da ga zaštitim, preuzimam odgovornost!’

Nevjerojatna tragedija u SAD-u, kako izvještavaju tamošnji mediji, jedna od bizarnijih nesreća zadnjih godina.

Nažalost, život je izgubio Angel Mercado-Ocasio, 19-godišnji igrač basebala Penn State Centrala, bila je to nesreća koja se nikad nije trebala dogoditi.

Na njega je naime pao dio improvizirane tribine.

Naime, kako prenose američki mediji, ovaj mladić pokušao je uz pomoć suigrača rastaviti drvenu konstrukciju s improviziranog javnog terena nakon što su lokalne vlasti obavijestile bejzbolsku momčad da nemaju dozvolu za gradnju na tom mjestu te da moraju ukloniti drvenu tribinu.

I što se dogodilo? Kada su pokušali skinuti drveni okvir, dio se srušio na nesretnog 19-godišnjaka, koji je zadobio teške ozljede glave.

Iako je odmah prebačen u bolnicu, preminuo je dan kasnije.

Oglasio se trener…

“Ne želim nikoga optuživati, ali kad su mi rekli da ga moramo skinuti, to smo i učinili. I to je jednog od mojih dječaka koštalo života.”, rekao je Gerardo Diaz, trener Penn Statea i dodaje:

“Dao sam sve od sebe da ih zaštitim. Bio sam ljut na njih, rekao sam im da se prestanu zafrkavati i to, ali djeca će biti djeca. Da, osjećam se odgovornim”.

U svakom slučaju, bizarna tragedija trebala se izbjeći, a mladi sportaš platio ju je životom…

19-year-old Angel Mercado-Ocasio died in the hospital last night after sustaining head injuries Monday night trying to deconstruct makeshift dugouts at the 7th and Radnor park in Harrisburg. Today, this small memorial was placed at the park to remember Angel. pic.twitter.com/OY8htmV2qe









— elisepersontv (@elisepersontv) May 24, 2023