PREMINUO MLADI SPORTAŠ (18), VELIKA TUGA: ‘Bio je istinski borac, srce je slomljeno’

Tužne vijesti stigle su iz SAD-a, s iznenadnom smrću mladog sportaša, 18-godišnjeg igrača američkog nogometa Robbieja Ropera, koji je preminuo u još nerazjašnjenim okolnostima.

Roper, mladi vođa napada srednjoškolske momčadi Roswell u američkoj saveznoj državi Georgiji, potkraj prošlog tjedna bio je na rutinskoj operaciji, ali bez detalja što se točno dogodilo, operativni zahvat se zakomplicirao i tri dana kasnije objavljeno je da je preminuo.

O komplikacijama poslije operacije je nakon Roperove smrti izvijestio Chris Prewett, trener momčadi za koju je preminuli mladić igrao. Prewett je o tome govorio za list Atlanta Journal-Constitution, a na Twitteru je objavio oproštajne riječi od mladog sportaša.

‘Malo je reći da mi je srce slomljeno. Robbie je bio fantastičan mladić, borac do kraja. Nedostajat će zbog toliko puno stvari’, napisao je trener, dodajući da moli za obitelj preminulog sportaša i cijelu pogođenu zajednicu.

Heartbroken is a gross understatement. Robbie was a fantastic young man and a fighter all the way thru!! You will be missed in so many ways!! Prayers to this grieving family and our community 💚💚💚#LL5 https://t.co/wfMTqgMFeA

— Chris Prewett (@caprewett) December 22, 2021