PREMINUO JEDAN OD NAJVEĆIH PRVAKA IKAD: Osvojio je slavni sportaš čak 10 naslova, obitelj tuguje…

Jedan je od onih koji je sinonim za najveću, najbolju košarkašku ligu svijeta. Jer kad u NBA ligi osvojiš 10 naslova, tad si apsolutno božanstvo…

A to je bio Sam Jones, deseterostruki NBA prvak s Boston Celticsima. Preminuo je jedan od najvećih koje je ta liga imala…

“Sam je bio jedan od najtalentiranijih, najuspješnijih igrača u povijesti. Kakav je bio samo strijelac, nije niti čudo da je imao nadimak “šuter””, napisao je njegov klub na Twitteru.

Igrao je na poziciji braniča i osvojio je ukupno deset naslova između 1957. i 1969., i samo jedan manje od svog slavnog suigrača Billa Russella. Obojica su u vrhu povijesti lige po broju naslova.

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports.

“Obitelj Jones je u našim mislima dok tugujemo s jedne strane i rado se sjećamo njegovog života i karijere kao jednog od najvećih prvaka u američkom sportu s druge strane”, stoji u priopćenju NBA.

U prosjeku je bilježio 17,7 poena, 4.9 skokova i 2.5 asistencija po utakmici.

Imao je 88 godina.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Sam Jones. pic.twitter.com/9dTs1619wK

Another one of my dear friends lost. Well, the banks are open in heaven this #NYE.

RIP to fellow NC native, a legendary player, a 10x champion w our @Celtics, and a wonderful person.

☘️🖤#samjonesRIP #RIPSamJones #Celtics #BleedGreen pic.twitter.com/xGktleXDmK

— Cedric Maxwell (@cedricmaxwell81) December 31, 2021