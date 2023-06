PREMINUO JE LEGENDARNI REKORDER: Prvi je istrčao 100 metara ispod 10 sekundi

Autor: Ivan Lukač

U 76. godini preminuo je legendarni sprinter Jim Hines. Ostat će upamćen u povijesnim knjigama kao prvi ovjek koji je službeno trčao 100 metara ispod 10 sekundi te osvojio naslov olimpijskog pobjednika u Ciudad de Mexicu 1968. godine.

Prvi put je to Hines napravio na prvenstvu SAD-a 1968. godine u Sacramentu 100 metara pretrčao za 9.9 sekundi, no kako se taj rezultat nije mjerio elektronički on mu nije službeno priznat.

Nije se previše zamarao. Na OI u Ciudad de Mexicu gdje je stigao do zlata s vremenom od 9.95 sekundi izmjerenim elektronički pa je tako postao prvi čovjek koji se spustio ispod 10 sekundi.





Odlazak velikana

Njegov legendarni sprint bio je najbolje vrijeme punih 15 godina, odnosno sve dok Calvin Smith 1983. nije trčao 9.93 sekunde. Osim zlata na 100 metara pojedinačno, Hines je na OI 1968. osvojio zlato i kao član američke štafete na 4×100 metara.

Zanimljivo, nakon OI u Ciudad de Mexicu, Hines je profesionalno bavio američkim nogometom te je u NFL-u igrao za Miami Dolphinse i Kansas City Chiefse, ali ni približno uspješno kao u atletici.

Trenutni svjetski rekord drži Usain Bolt koji je u Berlinu 2009. istrčao 9,58. Jamajčanin drži top tri najbolja vremena svih vremena, a iza njega su njegovi najveći rivali Yohan Blake i Tyson Gay.