PREMINUO ČOVJEK KOJI JE PROMIJENIO SPORT: Svojim potezom šokirao je svijet i ušao u legendu

U 76. godini života preminuo je Dick Fosbury, čovjek koji je zauvijek promijenio skok u vis. Malo tko je na takav spektakularan način promijenio neki sport kao što je Fosbury to napravio u Meksiko Cityu 1968.

Prije njega letvica se preskakala na trbuh ili popularnim “škaricama”, ali onda je došao Fosbury i pred televizijskim kamerama šokirao svijet.

Skočio je na leđa i time zauvijek promijenio način skoka u vis. Preskočio je tada 2,24 što je u tom trenutku bio Olimpijski rekord, ali onaj svjetski nikad nije uspio.

Imao je tada 21 godinu, a koliko je utjecajan njegov skok bio najbolje govori podatak iz slijedećih OI. Za 4 godine u Munchenu pola njih je skakalo njegovom metodom. Nakon toga u Montrealu 1976. 13 od 16 finalista koristi njegovu tehniku da bi od 1980. svi i do dan danas koristili njegovu metodu.

For the first 72 years at the Olympic Games, athletes jumped forwards in the high jump 🏃

Then, at Mexico 1968, Dick Fosbury came along with his “Fosbury flop” and changed the sport forever 🙌pic.twitter.com/AZOwrV6scA

— AW (@AthleticsWeekly) March 13, 2023