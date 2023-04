PREMINUO ČOVJEK KOJEG JE MRZILA JUGOSLAVIJA! Suludim činom uništio je karijeru jednoj od najboljih

U petak je u 68. godini života preminuo jedan od najomraženijih ljudi u bivšoj Jugoslaviji Gunther Parche, čovjek koji je uništio karijeru velike Monike Seleš.

Bio je to 30. travnja 1993. godine, a tada su svijetom tenisa vladale Steffi Graf i Monika Seleš, kada je pomahnitali Gunther Parche na turniru u Hamburgu napravio nešto što je šokiralo svijet sporta.

Monika Seleš sjela je na klupu između dva gema, kada joj se s leđa prišuljao Parche i nesretnu tenisačicu ubo u leđa nožem duljine 23 centimetra.

Sreća u nesreći bila je što se Monika nagnula malo naprijed pa je ubodna rana bila samo dva centimetra, no i to je bilo dovoljno da zapravo uništi karijeru jedne od najboljih tenisačica svih vremena.

Sramotna kazna

Gunter Parche bio je zaluđen sa Steffi Graf i kako je kasnije izjavio na sudu, želio je uništiti karijeru Monike Seleš i zbog toga se odlučio na čin bez presedana.

Parchea su odmah uhvatili zaštitari, ali Seleš se nikada nije oporavila od posljedica napada, a Nijemac je bio osuđen na dvije godine zatvora uvjetno, a u zatvoru je proveo samo par mjeseci.

Well, you can always go Gunther Parche again … when it come's to sticking it to the eastern european threat , right? I mean, Fedal legacy is no less valuable then one of Steffi Graff. Or you can use a bus. pic.twitter.com/quPYgWgxZc









