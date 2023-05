PREMINUO BIVŠI TOP 10 TENISAČ! Osvajao je i Grand Slam naslove: ‘Pamtit ćemo tvoj osmijeh’

Tužne vijesti dolaze nam iz Australije. Preminio je njihov poznati tenisač, jedan od pionira ATP Toura, Owen Davidson…

Bio je veliki tenisač, posebice u konkurenciji parova. Osvojio je čak 13 Grand Slam naslova u parovima i miksu, od čega čak osam u paru sa slavnom Billie Jean King.

“Počivaj u miru, dragi prijatelju”, poruke su s društvenih mreža.

Ušao je u povijest kao prvi tenisač koji je pobijedio u prvom meču Open Ere, kad je tenis ušao o profesionalne vode od 1968. godine.

U singlu mu je najbolji plasman osmo mjesto i polufinale Wimbledona iz 1966. godine.

Sad news about the passing of Aussie tennis legend Owen Davidson pic.twitter.com/yuIiOTAIug

— Randy Walker (@TennisPublisher) May 13, 2023