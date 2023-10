Preminuo bivši olimpijski pobjednik, cijela zemlja tuguje: ‘Bio si naš ponos’

Viktor Mamatov jedan je od onih sportaša koji su itekako popularizirale zimske olimpijske sportove. Preminuo je u 87. godini…

Ikona ruskog zimskog sporta iznenada je preminula u Rusiji, javljaju tamošnji mediji. Bio je dvostruki olimpijski pobjednik i četverostruki svjetski prvak u biatlonu.

Rusija se oprašta od svog velikana koji je do olimpijskih zlata stigao u Grenoblu 1968. godine i u Sapporou četiri godine kasnije.

Osvojio je i tri svjetska zlata kao dio štafete, a osvajao je naslove 1969., 1971. i 1972. godine. Slavio je i pojedinačno 1967. godine na Svjetskom prvenstvu.

Soviet biathletes Ripat Safin, Alexander Tikhonov, Ivan Byakov and Viktor Mamatov–champions of the 11th Winter Olympics. Photo by Dmitry Donskoy, Sapporo, Japan, 1972 pic.twitter.com/DIoJ4fMM7X

— Soviet Visuals (@sovietvisuals) June 30, 2021