Preminuo bivši nogometaš Hajduka: Pamti se njegov legendarni nastup protiv Zvezde

Sinoć je u Danilovgradu, u Crnoj Gori, gdje je živio nakon kratke i teške bolesti preminuo legendarni nogometaš Hajduka Miroslav Bošković, naš dragi Galeb, objavio je Hajduk na svojoj službenoj stranici.

Bio je igrač zadatka, obrambeni igrač u kojeg se svaki trener s povjerenjem mogao pouzdati. Miroslav Bošković rođen je u Beogradu 3. siječnja 1947. godine. Jugoslavenski je nogometni reprezentativac. Nogometnu je karijeru započeo u NK Zadar, tadašnjem klubu dalmatinske zone, a 1965. godine dolazi u Hajduk.

Igrao se derbi kola. Bio je to susret koji obvezno puni gledalište do posljednjeg mjesta. U Splitu je gostovala Crvena zvezda. Tog poslijepodneva vladalo je posebno ozračje na igralištu kraj Plinare. Gledalište je bilo dupkom puno. Sve se orilo od poklika “Bijeli, Bijeli”! Beograđani su, kako su izjavljivali, u Split doputovali po oba boda. Hajduk je samo sezonu ranije jedva ostao u društvu najboljih, a u ovoj je utakmici nastupio desetkovan – bez Ilića, Kozline, Ankovića i Ferića. U momčadi gostiju debitirao je Šorban, najbolji golgeter istočne skupine Druge lige. U to su vrijeme sve novine bile pune fotografija tog igrača.





Igrala se peta-šesta minuta utakmice kad je Šorbanov čuvar Žaja ozlijeđen. Pokušao je igrati, ali nije išlo. Umjesto njega na teren je istrčao nepoznat, visok i suhonjav mladić. Golobrad, blijed, pravo dijete.

Ajme majko, gotovi smo! Tko je ovaj sada? – sa strepnjom je u gledalištu komentiran ulazak u igru do tada anonimnog dječaka. Split ga je upoznao tog poslijepodneva 22. kolovoza 1965. godine kada je Hajduk pobijedio Crvenu Zvezdu 1:0. Nakon toga igrao je i u ostalim nogometnim centrima, a i tamo su se iz tjedna u tjedan pitali tko je taj mladić.

Miroslav Bošković je nogomet počeo igrati u juniorima NK-a Zadar. Nakon godinu dana pozvan je u širi izbor omladinske selekcije Dalmacije. Ostalo se odvijalo kao u priči. Hajduku je pristupio krajem svibnja 1965. godine. Ugovor je potpisao početkom srpnja te 22. kolovoza debitirao u dresu Hajduka protiv Crvene Zvezde, koji više nije ni skidao. Imao je tek osamnaest godina, a igrao je sve bolje i bolje, iako bi se moglo reći da ga je u početku pratila i sreća.

Za Hajduk je igrao do 1973. godine odigravši u bijelom dresu 405 utakmica na kojima je postigao 31 zgoditak.