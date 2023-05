PREMINULA POZNATA ODBOJKAŠICA (29)! Prije smrti poslala emotivnu poruku: ‘Vidjela sam muževe koji su napustili žene, ali ti ostao uz mene’

Jedna tužna objava dijeli se putem društvenih mreža, preminula je Paula Borgo, bivša reprezentativka Brazila.

Odbojkašica je preminula u 29. godini poslije kratke borbe s karcinomom, koji je nažalost bio nepremostiva prepreka. Poznatoj odbojkašici je bolest otkrivena u rujnu 2022. godine, kada se i povukla sa terena. Nije se odbila predati pred opakom bolešću, ali nažalost nije mogla dobiti ovu borbu.

Neće biti zaboravljena, što je pokazala i Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB), koja je putem društvenih mreža odala počast preminuloj Borgo.

“Iskrena sućut njezinoj obitelji, prijateljima i navijačima. Donijela si nam puno radosti i zauvijek ćeš biti zapamćena. Tvoje hrabro srce u sjećanju ostaje zauvijek”, piše u oproštajnoj poruci na profilu Volleyball World.

Descanse em paz, Paula Borgo 🕊️.

Muita paz nesse momento aos seus familiares, amigos e fãs. Você trouxe alegria a esse mundo e será sempre lembrada.

Your brave heart ❤️ will forever be remembered. RIP. pic.twitter.com/a4YWIBJOSQ

— Volleyball World (@volleyballworld) May 11, 2023