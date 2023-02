PREMINULA POPULARNA SPORTAŠICA (49)! Sve počelo s velikom boli: ‘Otišla sam liječniku i počela plakati’

Nakon dvije godine borbe s teškom bolešću, tužne vijesti pogodile su svjetsku košarkašku scenu zbog smrti popularne Jamajčanke Simone Edwards, koja je godinama bila zvijezda u jakoj konkurenciji na parketima WNBA lige, ženskog pandana NBA ligi.

Jamajčanka je preminula s 49 godina nakon što se od preklani borila s rakom. Prije nego je dobila tešku vijest, tijekom sportske karijere napravila je puno na košarkaškim parketima, a na sportskom putu s loptom sve je krenulo slučajno, nakon što se bavila atletikom.

Dok je bila na jednom atletskom mitingu u svojoj domovini, Jamajčanku je zapazio košarkaški trener jednog američkog sveučilišta, a ubrzo je počela njezina košarkaška priča u kojoj se u mlađoj sveučilišnoj konkurenciji u SAD-u prvi put iskazala kao igračica Seminole State Collegea, u saveznoj državi Oklahomi. Kasnije je svoju sveučilišnu priču gradila kao igračica Iowa Hawkeyesa prije nego je napravila novi korak u karijeri.

Igrajući u WNBA ligi, Edwards je bila sjajna na sjeverozapadu SAD-a, u dresu Seattle Storma, predvodeći ekipu s kojom je 2004. otišla do naslova.

Jamajčanka je zaključila karijeru kao vodeća igračica Storma u povijesti po broju skokova, odigranih utakmica i minuta.

The most of it you did, Simone. 💚💛 pic.twitter.com/FnCWcKJTQI

“Life is about moments, make the most of it.”

Nakon što joj je dijagnosticirana teška bolest, Edwards je otkrila kako je sve počelo. Osjećala je veliku i teško objašnjivu bol u predjelu leđa, a zbog toga, tražila je odgovor kako dalje.

“Bol je na početku bila blaga, ali s vremenom je postajalo sve gore i gore”, opisala je svojedobno.

“Otišla sam liječniku u ordinaciju, srela se s njim i samo počela plakati”, dodala je.

“Rekla sam da je bol jako teška, tražila sam način da me netko popravi”, nastavila je o onom što se zbivalo prije pregleda nakon kojeg je stigla teška dijagnoza.

Poznata sportašica kazala je i da je bol bila signal da provjeri što s njom nije u redu, a time je ostavila pouku i za sve druge nakon što je više nema.

“Žene bi trebale znati svoje tijelo”, pričala je nakon što je počela njezina teška borba.

“Moramo znati slušati, pogotovo kada se dogodi nešto na što nismo naviknute”, dodala je.

Former Seattle Storm and Iowa Hawkeyes center Simone Edwards has died at age 49 after a two-year battle with ovarian cancer.

She played six seasons with the Storm and was a fan favorite nicknamed the "Jamaican Hurricane."

More: https://t.co/tQg5J0A6yh pic.twitter.com/POewOAqzCA

— ESPN (@espn) February 17, 2023