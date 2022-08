PREMINULA MLADA SPORTAŠICA (19), HANI NIJE BILO SPASA: Nikome nije jasno kako se to moglo dogoditi

Hana Jamnik, talentirana mlada skijašica iz Slovenije, poginula je u Norveškoj. Skijaški savez Slovenije objavio je da je 19-godišnjakinja poginula tijekom priprema za sljedeću sezonu.

Hana je bila na skijama sa rolerima, s kojima se priprema van zimske sezone. Neposredno prije tunela naletio je kamion i nije joj bilo pomoći.

“Prevezena je u bolnicu s teškim ozljedama, ali nije se uspjela oporaviti”, prenose vijest mediji u Sloveniji.

Vozač kamiona je optužen za kršenje prometnih pravila, ali, prema informacijama, on odbija priznati krivnju i samo konstatira da se dogodila tragedija.

Talentirana skijašica bila je dio reprezentacije za sljedeću sezonu.

“Šokirani smo i tužni kad smo čuli što se dogodilo”, pišu prijatelji i poznanici na društvenim mrežama.

Veliki šok za naciju, jedna talentirana sportašica preminula je nakon tragedije, a istraga će pokazati koliko je kamion, odnosno vozač, kriv za sve ovo…

Shocked and sad after hearing about Hana Mazi Jamnik from the Slovenian team crashing with a car on rollerskis while on a training camp after last week’s races in west Norway…

