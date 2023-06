PREMINULA MLADA REPREZENTATIVKA (24)! Samo se srušila: ‘Iza tebe ostala je neispunjiva praznina’

Tužne vijesti stižu iz Italije, gdje je tijekom jutarnjeg trčanja iznenada preminula bivša mlada reprezentativka Flavia Ferrari u 24. godini života.

Kako donose mediji iz susjedstva. Ferrari je pozlilo tijekom jutarnjeg trčanja, a svjedoci navode kako se mlada Talijanka samo srušila, bez znakova života.

Hitna pomoć pokušala je reanimirati Flaviu 40 minuta, ali na žalost na kraju su samo mogli konstatirati smrt mlade atletičarke.

Problemi sa srcem

Ferrari je predstavljala Italiju na Europskom prvenstvu do 20 godina u Grossetu 2017., ali se morala povući iz natjecanja 2019. zbog ozbiljnih srčanih problema.

Sudden Death – Flavia Ferrari

24-year-old #diedsuddenly

Former National Team Middle

Distance Runner “Sudden illness”

Witnesses said they saw her suddenly collapse. Attempts to rescue her were immediate but she died on the spot.https://t.co/YO5LojYSnO pic.twitter.com/swhozurDSC

