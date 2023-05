PREMINULA MAJKA ZLATKA DALIĆA! Tuga u obitelji hrvatskog izbornika: Za svog je sina uvijek birala najljepše riječi

Tužne vijesti zadesile su u subotu izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića, kada se doznalo kako je preminula njegova majka Kata Dalić.

Kata Dalić preminula je u 90. godini života, a posljednji ispraćaj majke našeg izbornika bit će u nedjelju na Gorici u Livnu.

Majka Zlatka Dalića uvijek je nalazila riječi hvale za svojeg sina, a o svojem sinu je govorila: ‘Moj sin je najbolji na svijetu po tome što je tih, miran i skroman.’

Preminuo i otac

Zlatku Daliću je prošle godine preminuo i otac Ivan, a sve to dogodilo se prije utakmice protiv Austrije u Osijeku, nakon koje je izbornik bio na velikom udaru javnost.

