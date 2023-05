PREMINULA LEGENDA SVJETSKOG NOGOMETA! Njegov rekord po nastupima, tek su rijetki dostigli

Tužne vijesti za svjetski nogomet dolaze nam iz Meksika, gdje je u 93. godinu života preminuo legendarni Antonio Toto Carbajal.

Carbajal je nastupio čak na pet Svjetskih prvenstava, za reprezentaciju Meksika branio je 1950. godine u Brazilu, 1954. godine u Švicarskoj, 1958. godine Švedskoj, 1962. godine u Čileu u 1966. godine u Engleskoj.

Rekord Carbajala dostigao je tek legendarni Nijemac Lothar Matthaus 1998. godine u Francuskoj, a nastupiti na pet Svjetskih prvenstava uspjelo je još dvojici Meksikanaca, braniču Raphi Marcesu i Andresu Guardadu, te prošle godine u Katru Leu Messiju i Cristianu Ronaldu.

"It was with great sadness that we learned of the passing of Antonio Carbajal, the first player to star in five FIFA World Cups."

FIFA President Gianni Infantino has paid tribute to @miseleccionmxEN legend Antonio Carbajal, who sadly passed away on Tuesday at the age of 93.

— FIFA (@FIFAcom) May 10, 2023