PREMINULA LEGENDA SVJETSKE KOŠARKE! Bio je član jedinstvene momčadi

Tužne vijesti dolaze nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je u 73. godini života preminuo slavni Globetrotter, Larry ‘Gator’ Rivers.

Mediji iz Amerike javljaju kako je Larry Rivers preminuo od posljedica raka, s kojim se borio zadnjih godina.

Rivers se košarkom počeo baviti u rodnoj Savani, da bi pažnju na sebe skrenuo na koledžu West Missuri, u kojem je uvršten u kuću slavnih 1990. godine.

The basketball community has lost a Legend. Our hearts are with the family, friends and fans of Larry "Gator" Rivers.#LegendsForever pic.twitter.com/4DX1pBOMFf

— NBA Alumni 🏀 (@NBAalumni) April 30, 2023