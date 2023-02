PREMINULA LEGENDA REAL MADRIDA: Bio je jedan od najboljih strijelaca, a jedna stvar se ne zaboravlja

U 84. godini života preminuo je legendarni bivši igrač Reala i počasni predsjednik kluba, Amancio Amaro Valera, u klubu je kao igrač proveo punih 14 godina.

U tom je periodu osvojio šest naslova u Europskom kupu, devet naslova španjolskog prvaka i 3 Španjolska kupa. Za 14 godina u klubu odigrao je 471 utakmicu i pritom zabio 155 golova.

Naslov najboljeg strijelca španjolskog prvenstva ponio je 1969. i 1970. godine, a 1964. godine bio je treći u poretku glasovanja za Zlatnu loptu. Te je godine Real u finalu poražen od Intera.

Amancio se umirovio 30. lipnja 1976. godine tada kao četvrti (danas 11.) najbolji strijelac Reala svih vremena iza Alfreda di Stefana, Ferenca Puškaša i Paca Genta.

Amancio Amaro Varela (Real Madrid)

in Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao

at Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, Spain

4 May 1975

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/jAdIsBi1b4

— tphoto (@tphoto2005) March 4, 2022