PREMINULA LEGENDA NHL-A! Tuga za članom hokejaške Kuće slavnih

Svijet sporta ostao je bez još jedne legende, kada je NHL klub Chicago Blackhawks u ponedjeljak objavio kako je u 84. godini preminuo legendarni kanadski hokejaš na ledu Bobby Hull.

Hull je jedan od najboljih strijelaca svih vremena u NHL ligi, u kojoj je igrao od 1957. do 1980. godine, a većinu vremena je proveo u Chicagu čiji je dres nosio od 1957. do 1972. godine.

S Chicagom je Hull 1961. godine osvojio Stanley Cup, čime je prekinut post Chicaga u trajanju od čak 23 godine.

Za vrijeme igranja u klubu Bobby je postigao 604 pogotka za Chicaga te je i danas najbolji strijelac u povijesti kluba.

Član Kuće slavnih

Hull je član hokejaške Kuće slavnih, a ostat će upamćen i kao prvi hokejaš u povijesti NHL lige koji je postigao više od 50 pogodaka u jednoj sezoni.

Bobby Hull, the NHL Hall of Famer whose furious offensive rushes earned him the nickname “The Golden Jet,” has died at 84. Hull was the third player in history to score at least 50 goals in a season and spent 15 seasons with the Chicago Blackhawks. https://t.co/XONe91viEW pic.twitter.com/sAYwaNzNrh

— The New York Times (@nytimes) January 30, 2023