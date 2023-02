PREMINULA LEGENDA HRVATSKOG SPORTA! Bio u zatvoru zbog Dinama, a Jug je zadužio vječno

Tužne vijesti nam dolaze sa juga Hrvatske iz Dubrovnika, gdje je u 91. godini života preminuo dr. Hrvoje Kačić, legendarni vaterpolist Juga i jugoslavenske reprezentacije.

Doktor Hrvoje Kačić cijelu svoju karijeru igrao je za Jug, iako su mu tijekom služenja vojnog roka u JNA nudili da nastupa za splitski Mornar, koji je bio klub JRM-a, no Kačić je to odbio i ostao u Dubrovniku.

Kačić je bio veliki domoljub i patriot, a zbog “hrvatskog nacionalizma” završio je zatvoru još 1952. godine i zbog toga nije mogao ići na OI u Finskoj 1952. godine.

Doktor Kačić je tada slavio pobjedu Dinama nad Crvenom zvezdom po dubrovačkim ulicama te je strpan u zatvor na 3o dana, koje je proveo gradeći obalu u Cavtatu. Zbog tog “nedjela” dr. Kačiću su tijekom 50-tih tri put oduzimali putovnicu.

Velika karijera

Kao igrač s vaterpolo reprezentacijom tadašnje Jugoslavije osvojio je srebro s EP u Beču 1950. godine, što je bila prva reprezentativna medalja uopće za nestalu nam državu.

Kačić je na OI u Melbourneu 1956. osvojio srebrnu medalju, isto kao i 1958. na EP u Budimpešti. Godine 1957. proglašen je i najboljim igračem jakog međudržavnog turnira “Trofeo d‘Italia”. S dubrovačkim Jugom osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1950. i 1951. godine.

Doktor Hrvoje Kačić bio je i najstariji živući osvajač olimpijske medalje za bivšu Jugoslaviju, koju je osvojio 1956. godine na OI u Australiji.

Happy 91st birthday to Hrvoje Kačić, the oldest living Yugoslavian Olympic medalist! Kačić took silver with the national water polo team at the 1956 Melbourne Games and also competed in 1960, where Yugoslavia placed fourth. Read more at: https://t.co/1VIwKTBIHJ pic.twitter.com/dYI1Yydhph









