PREMINULA LEGENDA AUTO-MOTO SPORTA! Ostat će upisan zlatnim slovima u F1 timu Renaulta

Tužne vijesti dolaze za ljubitelje auti-moto sporta, a posebice Formule 1, kada je u četvrtak u 80. godini života preminuo legendarni francuski vozač Jean Pierre Jabouille.

Jabouille se natjecao u Formuli 1 između 1974. i 1981. godine, a vozio je za Williams Racing Cars, Surtees, Tyrrell, Renault i Ligier.

Francuz će ostati zauvijek zapisan u knjigama Renaulta, kojem je donio i prvu pobjedu u Formuli 1, na VN Francuske u Diju 1979. godine.

Remembering Jean-Pierre Jabouille, the first F1 driver to win in a turbo-charged car. Our thoughts are with his friends and family.

Rest in peace

— Motorsport.tv (@MotorsportTV_UK) February 2, 2023