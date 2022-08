PREMINULA BIVŠA EUROPSKA PRVAKINJA (26): Njezina iznenadna smrt sve je šokirala, a jedna stvar nikome nije jasna

Adele Milloz pronađena je mrtva u Alpama. Bivša europska prvakinja je poginula dok je trenirala za planinskog vodića, pretpostavljaju tamošnji mediji.

Ta 26-godišnjakinja penjala se prema vrhu Aiguille u lancu Mont Blanc u francuskim Alpama. U trenutku pada bila je s još jednom ženom, neimenovanom 30-godišnjakinjom koja je također poginula.

Svjedoci užasnog prizora, koji su obavijestili policiju, kažu da su žene bile povezane užetom. Kako pišu tamošnji mediji, incident se istražuje i uzrok nesreće je trenutačno nepoznat.

Dužnosnici su rekli da se ruta na kojoj je bila Milloz ne smatra “naročito teškom”, ali nedavne suše učinile su planinarenje po Alpama još opasnijim.

Oglasila se Francuska planinarska federacija koja je potvrdila njezinu smrt.

French ski champion Adèle Milloz, 26, and friend fall to their deaths in the Alps https://t.co/3d5LqKKYwL pic.twitter.com/6qGFQCfhRI

— New York Post (@nypost) August 15, 2022