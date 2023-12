Prelomio je, više nije izbornik: ‘Prevelika napetost je presudila’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan od onih brončanih Vatrenih, koje itekako pamtimo i koje nikad nećemo zaboraviti, je i čuvena “dvojka” – Nikola Jurčević. Tražit će novi posao, jer više nije izbornik…

Naime, 57-godišnjak je odstupio s pozicije izbornika Libanona i to tek dva mjeseca nakon što je sjeo na klupu. No, nije iznenađenje za one koji intenzivno prate politička zbivanja…

“Zbog napetosti kojoj već neko vrijeme svjedočimo u Libanonu i njegovom okruženju dogovorio sam sporazumni raskid ugovora”, rekao je Jurčević za SN.

Ne želi više ostati

Čini se da možemo razumjeti ovu odluku s obzirom na događanja na Bliskom istoku, zbog svega što se događa s Izraelom, poglavito u Pojasu Gaze. Definitivno ne postoje uvjeti za normalan rad. I očito Jurčević nije želio ni živjeti ni raditi u takvim okolnostima. Prvi veliki turnir na kojem je trebao voditi Libanon bio je Azijski kup nacija, koji je na rasporedu u siječnju 2024.

“Imao sam veliku želju napraviti nešto u Libanonu, ali ovo definitivno nije vrijeme za nogomet. Stoga se okrećem novim izazovima”, zaključio je Jurčević.

Podsjećamo, na klupi Libanona odradio je četiri utakmice. U dvije službene kvalifikacijske utakmice upisao je dva remija, protiv Bangladeša 1:1, te protiv Palestine 0:0. U dvije prijateljske utakmice upisao je dva poraza, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati (1:2) i Crna Gora (2:3) ipak su značajno jače reprezentacije od Libanona.