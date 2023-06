PREKRASNA GESTA IVANA RAKITIĆA! Cecin zet se rasplakao zbog gubitka djeteta, Hrvat ga tješio

Nogometaši Seville vratili su se u Španjolsku, gdje su u glavnom gradu Andaluzije sa svojim navijačima, već tradicionalno, proslavili osvajanje pehara Europa lige.

Podsjetimo, Sevilla je bila bolja od Rome u šokantnoj utakmici koja je otišla do penala, gdje su Rakitić i društvo ostali hladne glave i po sedmi put odnijeli pobjedu, u isto toliko pojavljivanja u finalu tog UEFA-inog natjecanja.

Nogometaši Seville pobjednički su se provozali gradom otvorenim autobusom, ulicama su ih pozdravljali razgaljeni navijači, da bi se igrači obratili navijačima, a posebno emotivan bio je srpski reprezentativac Nemanja Gudelj.

Izgubili bebu

Nemanja se tijekom dočeka obratio navijačima preko mikrofona, pričao je o teškim životnim trenutcima i briznuo u plač, no tamo se našao i Ivan Rakitić, koji je poljubio Gudelja i pozvao je navijače da ga podrže.

“Hvala na podršci, ovo mi je najteža godina u životu, izgubio sam brata na tri minute, izgubio sam bebu… Ali nije prošla ni minuta, a da nisam osjetio vašu podršku”, rekao je rasplakani Gudelj navijačima.

This was an emotional game for Nemanja Gudelj. Three days ago, he announced that his partner Anastasija has suffered a stillbirth and yesterday he had to play the final. Very sad 💔 pic.twitter.com/BeV3L8V457









— Zoé ⭐⭐⭐ (@imaginiuss) June 1, 2023