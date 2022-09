PREDSJEDNIK UEFA-e O MAKSIMIRU: ‘Stadion je sramotan, čudo je kakve rezultate imate s takvim stadionom’

Elita UEFA-e ovih dana uživa i sastanči na Hvaru, gdje ih je doveo predsjednik UEFA, Aleksander Čeferin kojem je to omiljena ljetna destinacija, a sada ju je otkrio i Izvršnom odboru UEFA-e.

Čeferin je tako na Hvaru zaigrao i u momčadi nogometnih legendi s hvarskom djecom, a među ostalima zaigrali su i Robbie Keane, Zvonimir Boban, Davor Šuker i drugi.

⚽We’re kicking off UEFA Grassroots week today with the #FootballinSchools festival in Hvar, Croatia.





🤩 Local children played alongside with UEFA President Aleksander Čeferin and football legends @LuisFigo, @NaddelKe, Zvonimir Boban, Robbie Keane, Darijo Srna and Davor Šuker. pic.twitter.com/5jLXYI2gEf

— UEFA (@UEFA) September 20, 2022