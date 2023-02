PREDSJEDNIK KLUBA PRIMO ZASTRAŠUJUĆU PRIJETNJU: ‘Poslali su mi metak u kuverti, bojim se izaći na ulicu’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Navijačke strasti i ljubav prema voljenom klubu znaju poprimiti zastrašujuće razmjere, a na svojoj koži to je osjetio većinski vlasnik talijanske Sampdorije Massimo Ferrero.

Ferrero i njegova Sampdorija ne stoje dobro u ovogodišnjem izdanju Serie A, klub se nalazi na predzadnjem mjestu sa samo deset bodova, igračima kasne plače i navijači su izgubili strpljenje te je za njih glavni krivac baš Massimo.

Ono što je Ferrera ponukalo da izađe u javnost je to da je na njegovu kućnu adresu došao kuvertirani metak, a to nije prvi put da se suočio s takvom prijetnjom.





Strah me izaći na ulicu

“Tri metka su došla na moju adresu, prije dvije ili tri godine. Stigli su u kuverti i rekli su mi da će me ubiti, a sada je došao još jedan uz prijetnje meni i doktoru Garoneu”, ispričao je Ferrero za talijanske medije i nastavio:

“On je izgubio puno novaca, ponudio se da nam pomogne i ja sam prvi koji će reći da mu se zahvaljujem na tome. Već je spasio Sampdoriju prije 12 godina i sada se nudi da to opet napravi. Trebao bi mu se zahvaliti, ako to napravim pružit će nam ruku. Njemu je klub u venama. Ali metak za mene i njega, to nije dobro i nije nogomet i nije sport. Policija mora zaustaviti ovo nasilje, ja imam djecu i bojim se izaći na ulicu”, rekao je i uvjerava kako će sve obveze biti podmirene:









“Plaće će biti isplaćene, ali idemo se smiriti. Nitko neće izbaciti Sampdoriju iz lige jer ćemo isplatiti plaće, jedino što one mogu malo kasniti, ali se ni to neće dogoditi. Sad sam malo odložio uplate, ali sam pričao sa igračima i oni će se boriti za dres. Potrebna nam je pozitivna energija od kluba, medija, navijača, idemo se smiriti. Imamo 22 igrača, 11 na terenu i Stankovića koji je odličan trener. Prestanite govoriti o kaznama, bankrotu i plaćama”, završio je Ferero.