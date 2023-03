PREDSJEDNIK HAJDUKA O POJAČANJIMA: ‘Pare nisu bile problem. Jedan je otišao na drugu stranu, drugog ćemo vjerojatno dovesti na ljeto’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Nakon što je trener Hajduka Ivan Leko u petak na pressici pričao o utakmici Kupa protiv Osijeka i nedjeljnog sraza protiv Lokomotive na Poljudu, predsjednik kluba Nikša Jakobušić isto je dogovorio druženje sa novinarima.

Jakobušić je poželio izvijestiti navijače i simpatizere Hajduka oko stanja u klubu i nekim neostvarenim ciljevima, za kojeg se najviše proziva baš njega.

“Ovo druženje smo dogovorili prije 10-ak dana ne znajući što će se dogoditi. Zadnjih sedam dana smo vidjeli cijeli Hajduk. Od očekivanja da će derbi nešto promijeniti i da ćemo se uključiti u titulu do osjećaja sramote, barem ja, i veliko razočaranja. Onda su nas juniori oduševili, pa smo išli u Osijek kako bismo se izvukli. I tamo smo prošli, bilo je emocija jer skoro tri godine tamo nismo pobijedili. Na kraju je došlo ovo druženje koje odgovara vama, možda ne i nama”, započeo je Jakobušić i nastavio:





“Mislim da je vrijeme da odgovorim na pitanja koja zanimaju javnost. Kao da smo dotaknuli dno, ne želim tako reći. Ovo je najteži format. Nije mi svejedno, ali stvoren je dojam da nešto skrivamo. Ali nije tako.”

Nekad se gadim sam sebi

“Nisam zadovoljan. Djelomično bi bilo uljepšano. Ne bih se htio pravdati ni napadati nikoga. Želim dati naš pogled. Imali smo kraj sezone kakav smo imali. Imali smo izazov s trenerom. Došao je trener. Imali smo tri smjera: ulazni, izlazni transferi i trener. Leko je postao naš trener i time smo zadovoljni, kao i svi hajdukovci, vjerujem”, govori predsjednik Hajduka oko kadrovske križaljke i nastavlja:

“Izlazni transferi? Imali smo ih 8-9. Nismo mislili da ćemo ih sve napraviti. Sportski direktor je napravio izniman posao. Htjeli smo osloboditi energiju za juniore i 4-5 pojačanja. Trebao nam je iskusan golman da Sentić ima iskustvo uz sebe. To je izvrstan posao. Zašto nisam zadovoljan? Došla su trojica igrača. Malo smo odstupili od onog našeg. Nekad se gadim sam sebi, iako je to teško reći”. ispričao je Jakobušić pa priznao:.

“Morao sam i ja guglati neke igrače. Yassimea sam morao guglati, Ferro je došao te Anello, koji je potencijal. Sve su to popune. I to je problem. Da smo doveli kapitalce, to bi bilo pet igrača. Zašto nismo? Pare nisu bile problem. Jedan je otišao na drugu stranu, a vjerujem da ćemo drugog dovesti na ljeto”, rekao je Lukša i zaključio.

“Nisam zadovoljan jer smo javnost navikli na Livaju i Kalinića. Možda smo se i mi ispraznili. I bez pojačanja trebali smo dobiti Istru i Rijeku doma”.