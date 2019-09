PREDSJEDNIK ATLETICO MADRIDA BIJESAN ZBOG PREVARE: Barcelona u pregovorima zakinula Madriđane za 80 000 000 eura!

U Španjolskoj se nazire veliki oblak prašine koju će bez sumnje podići čelnici Atletica iz Madrida, pošto su pronađeni novi dokazi u “slučaju Grizmann“, u kojem je, kako seispostavilo, Barcelona prevarila klub iz prijestolnice Španjolske oko njegovog transfera u Kataloniju.

Predsjednik Atletica Enrique Cerezo Torres je još početkom ljeta objelodanio informacije da je Barcelona postupila mimo dogovora tako što je sa Grizmannom ugovorila transfer još u ožujku, kada je njegova otkupna klauzula još uvijek bila 200 miliona eura, ali je ugovor s francuskim reprezentativcem potipisala tek kada je ona pala na 120 milijuna u srpnju.

Čelnici Madridskog kluba uvjereni su da im je rival za titulu namjerno oduglovačio pregovore,a mailovi koji su procurili u medije potvrđuju ove optužbe.

Barcelona forward Antoine Griezmann is alleged to have ‘secretly’ negotiated in March the payment of up to €14m in commission to various people connected with his transfer to Camp Nou, all while still being an Atletico Madrid player at the time. The.. https://t.co/OvNHAoXFNs

