Predsjednicu Kolindu je Mamić baš ‘pratio’, a jedna stvar bila je čudna u njihovom odnosu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zaključak da naša bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović nikad ne bi bila toliko popularna da nije bilo nogometa, reprezentacije, napose nogometne, ali i rukometne i košarkaške, pa i Dinama, ali i Zdravka Mamića – nedvojbeno stoji.

Još prije nego li je postala predsjednica koketirala je s nogometnim društvom, a tračevi su išli toliko daleko da se spominjalo kako se nikad ne bi kandidirala za predsjednicu da nije bilo nagovaranja Zdravka Mamića. Priča je išla i dalje, ona je to kasnije opovrgla, da se Mamić sam ponudio nadoknaditi razliku u njenoj plaći koju je imala radeći u NATO paktu, od one koju će imati kao predsjednica.

Naslijedivši na vrhu države Ivu Josipovića kojeg pojavljivanje na sportskim događajima nije baš zanimalo Kolinda Grabar Kitarović je tu “prazninu” znala iskoristiti. Nekima je to bilo simpatično, nekima nije, ali što se tiče popularnosti tu greške nije bilo. Usput, hrvatska nogometna reprezentacija meteorski se dizala u visine, s njim i predsjednica Kolinda.

Kolinda je stekla veliku popularnost

Da, ona je bila uistinu fanatična navijačica. Izgleda da nogomet nije koristila samo da bi si podigla popularnost. Što bi bilo shvatljivo. Ona se za nogomet i Vatrene toliko zaintrigirala da je imala želju biti i atrakcija na svakoj utakmici. Kruna njenog navijačkog ludila bila je svjetska smotra u Rusiji.

Kada je na nekonvencionalan način navijala za Dalićeve izabranike, pozirala na terenu s ruskim predsjednikom Putinom i francuskim Macronom nakon finalne utakmice…

U hrvatskom dresu, pokisla do kože. Te su fotografije obišle svijet. Mnogima se takvo ponašanje nije dopalo. No, svrha i cilj su postignuti. Tada je cijeli svijet saznao za lijepu hrvatsku predsjednicu.

Kolinda i odnos s Mamićem

No, to nije poanta ovog teksta. Pojavljivala se Kolinda Grabar-Kitarović i na utakmicama rukometaša, košarkaša, zdušno je navijala. Tisuće navijača se fotografiralo s njom, ona je u tome uživala… Bilo je u tim njenim potezima nesumnjivo i političke pozadine, bitan je bio svaki glas, mnogi su ljudi gorljivi navijači, te su oni bili njena temeljna izborna baza.









Još dok joj je trajao mandat spočitavalo joj se druženje sa Zdravkom Mamićem. Saznalo se čak da je on obilato slao donacije u njen stožer tijekom predsjedničke kampanje.

Kolinda Grabar Kitarović se nije dala zbuniti, diplomatski je odgovarala:

Kolinda i dalje uz utakmice

“On ima jednaka prava kao i svaki građanin Hrvatske i imao je pravo dati donaciju. Bez obzira na to što se događa, ne možete nikoga a priori osuđivati nizašto. Volim nogomet, pratim nogomet, odlazim na utakmice, ali ne sjedim u svečanim ložama, već sam na tribinama među navijačima”, rekla je Kolinda Grabar Kitarović prije nego što je postala predsjednica.









Kada se uspela na vrh, naravno, sve je češće bila u ložama, ali bilo bi nepravedno reći da i tada nije voljela otići na tribine među običan puk.

Ipak, stalno ju je pratila sjena Zdravka Mamića, napose zbog druženja s njime. Spominjala se i jedna rođendanska proslava na kojoj su bili zajedno. Nije se dala zbuniti:

“Nikada nisam krila da sam se sa Zdravkom Mamićem našla više puta. I ti su susreti bili u raznim oblicima, nekad su to bile večere, nekad su to bili susreti na marginama nekih utakmica, međutim njih je bilo prilično malo. I sve se to događalo prije nego što mi je rečeno da je Mamić pod policijskim mjerama”.

I danas se naša bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović voli pojaviti na bitnim utakmicama. Možda nije u prvome planu, dođe i na utakmice reprezentacije i sadašnji predsjednik Zoran Milanović, naravno na vrhu lože. No, Kolindina pojava negdje u sjeni sjeti nas na njeno temperamentno navijanje i korištenje nogometa i za svoj uspon.